Николай Дроздов рассказал о схватке с крокодилом в Индии

Источник материала: Tut.by

В эфире канала «Россия 1» Николай Дроздов рассказал довольно страшную историю, которая произошла с ним в Индии во время съемок сюжета о крокодилах, передает vesti.ru.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Съемочная группа отправилась на маленькое озеро, где обитали аллигаторы. Чтобы увидеть в кадре движение, режиссер программы Александр Згуриди попросил Дроздова немного расшевелить животных. Тот побежал в питомник, где получил дюжину крыс, специально «приготовленных для кормления», и вернулся к команде с добычей.

«Я иду с этими крысами, становлюсь за оператором и через его голову далеко-далеко бросаю крокодилам первую крысу. Вы знаете, все лежат неподвижно — мгновенно, пока крыса летит, они все подпрыгивают, и каждый хочет поймать эту крысу. Реакция потрясающая!» — поясняет ученый.

Вторую крысу он бросил уже ближе, третью — еще ближе, и так одну за другой скормил их крокодилам, которые постепенно подбирались к берегу.

«Я думал, что они там останутся, но один крокодил решил: раз оттуда летят крысы, надо посмотреть, что же там. Он выходит на берег и ползет прямо на нас довольно-таки энергично», — вспоминает Дроздов.

Пока оператор продолжал снимать, зверь уже нацелился на новую добычу в его лице. «Слава богу, у меня была большая палка. Я думаю: крокодила уговаривать нельзя. Я выбегаю с этой палкой — прямо по морде как дам! — продолжает Николай Николаевич, который, как мы помним, крайне редко поднимает руку на животных. — Ну, все-таки крокодил, правда, понимаете? Тут нельзя сказать: „Пожалуйста, иди обратно“. Я палкой его ударил по середине морды, и он понял, что ничего хорошего нет, обиженно развернулся и пополз обратно».

В тот момент ведущий даже не успел толком испугаться — надо было срочно что-то предпринимать. А потом подумал: хорошо, что крокодил не стал снова нападать, ведь как дальше бороться с таким животным, Дроздов не знал.

«У него изо рта, когда я ударил, выскочили искры, сноп искр. Я думаю: что это такое? Возвращаюсь к этому месту — на песочке лежит куча зубов. Я собрал 12 или 15 зубов. Дело в том, что у крокодилов зубы без корней. При этом ударе почти два десятка вылетело», — отметил Николай Николаевич.

Он собрал зубы в кучку, и сразу же каждый попросил взять себе один на память. «У меня сейчас осталось, по-моему, два или три зуба. В Москве лежат, на полочке. Воспоминание. Ничего страшного: у них более ста зубов на всех челюстях. Через две недели новые вырастают», — заверил ученый.