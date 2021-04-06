Благовещение 2021: что можно и что нельзя делать

Источник материала: Sputnik Беларусь

Благовещение Пресвятой Богородицы - один из 12 важных православных праздников. В 2021 году его отмечают в среду, 7 апреля.

Светлый и радостный день Благовещения напрямую связан с благой вестью. Этот праздник - церковное воспоминание о чудесном явлении, которое пришло к Деве Марии в лице архангела Гавриила, возвестившего о скором рождении Христа Спасителя.

Символом праздника по сей день называют белую лилию - знак плодородия, непорочной чистоты и всеобъемлющей любви.

В день Благовещения православные верующие посещают праздничные службы в церквях и даже допускают незначительные, но приятные послабления в меню Великого поста. В этот разрешено есть рыбу и морепродукты.

Что можно, а что нельзя делать в Благовещение:

в этот день нужно позабыть о суете и бытовых делах и посвятить день празднику,

нельзя выполнять тяжелую физическую работу,

в это время запрещено шить, стричься и делать прически,

не стоит давать в долг: даже простая соль, которую вы взяли у соседа, сулит неудачу,

в этот день также не рекомендуется жениться.

Приметы Благовещения

По погоде на праздник судили об урожае и характере грядущего лета. Самые популярные приметы дня:

теплая и хорошая погода - урожай будет богатый, а лето теплое,

дождливое Благовещение принесет грибное лето,

если ласточки не летают - грядут холода и позднее лето,

какая погода в день Благовещения - такая будет и на Пасху,

гроза - к урожаю орехов, мороз - огурцов.

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