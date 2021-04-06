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Благовещение 2021: что можно и что нельзя делать
06.04.2021 13:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Благовещение Пресвятой Богородицы - один из 12 важных православных праздников. В 2021 году его отмечают в среду, 7 апреля.
Светлый и радостный день Благовещения напрямую связан с благой вестью. Этот праздник - церковное воспоминание о чудесном явлении, которое пришло к Деве Марии в лице архангела Гавриила, возвестившего о скором рождении Христа Спасителя.
Символом праздника по сей день называют белую лилию - знак плодородия, непорочной чистоты и всеобъемлющей любви.
В день Благовещения православные верующие посещают праздничные службы в церквях и даже допускают незначительные, но приятные послабления в меню Великого поста. В этот разрешено есть рыбу и морепродукты.
Что можно, а что нельзя делать в Благовещение:
Приметы Благовещения
По погоде на праздник судили об урожае и характере грядущего лета. Самые популярные приметы дня:
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