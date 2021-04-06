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Благовещение 2021: что можно и что нельзя делать

06.04.2021 13:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Благовещение Пресвятой Богородицы - один из 12 важных православных праздников. В 2021 году его отмечают в среду, 7 апреля.

Светлый и радостный день Благовещения напрямую связан с благой вестью. Этот праздник - церковное воспоминание о чудесном явлении, которое пришло к Деве Марии в лице архангела Гавриила, возвестившего о скором рождении Христа Спасителя.

Символом праздника по сей день называют белую лилию - знак плодородия, непорочной чистоты и всеобъемлющей любви.

В день Благовещения православные верующие посещают праздничные службы в церквях и даже допускают незначительные, но приятные послабления в меню Великого поста. В этот разрешено есть рыбу и морепродукты.

Что можно, а что нельзя делать в Благовещение:

  • в этот день нужно позабыть о суете и бытовых делах и посвятить день празднику,
  • нельзя выполнять тяжелую физическую работу,
  • в это время запрещено шить, стричься и делать прически,
  • не стоит давать в долг: даже простая соль, которую вы взяли у соседа, сулит неудачу,
  • в этот день также не рекомендуется жениться.

Приметы Благовещения

По погоде на праздник судили об урожае и характере грядущего лета. Самые популярные приметы дня:

  • теплая и хорошая погода - урожай будет богатый, а лето теплое,
  • дождливое Благовещение принесет грибное лето,
  • если ласточки не летают - грядут холода и позднее лето,
  • какая погода в день Благовещения - такая будет и на Пасху,
  • гроза - к урожаю орехов, мороз - огурцов.

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