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Tesla Model 3 врезался в эстакаду. Передняя часть «в хлам», водитель не пострадал

06.04.2021 13:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

После каждой серьезной аварии с популярным автомобилем эксперты изучают последствия, чтобы узнать, насколько модель соответствует нормам безопасности не в лабораторных условиях. На днях в Китае в ДТП попал седан Tesla Model 3.

51-летний водитель электрокара по какой-то причине не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. Важный нюанс: Tesla была в ручном режиме (с отключенным автопилотом). Машина врезалась в пешеходную эстакаду и напоролась аккурат на поручень, выполненный из металла и стекла. Один из элементов пробил стекло машины и прошел в салон Model 3. Часто подобные ДТП заканчиваются печально, но в данном случае водитель не пострадал.

Tesla Model 3 врезался в эстакаду. Передняя часть «в хлам», водитель не пострадал

По серьезности повреждений передней части можно судить о скорости, на которой Tesla вылетела на эстакаду. По официальным данным, машина подлежит списанию, пишет Car News China. Перед тем как столкнуться с перилами моста, электрокар задел мужчину, проезжавшего мимо на электрическом велосипеде. Тот доставлен в больницу с незначительными травмами.

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