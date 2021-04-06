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Tesla Model 3 врезался в эстакаду. Передняя часть «в хлам», водитель не пострадал
Источник материала: Onliner
После каждой серьезной аварии с популярным автомобилем эксперты изучают последствия, чтобы узнать, насколько модель соответствует нормам безопасности не в лабораторных условиях. На днях в Китае в ДТП попал седан Tesla Model 3.
51-летний водитель электрокара по какой-то причине не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. Важный нюанс: Tesla была в ручном режиме (с отключенным автопилотом). Машина врезалась в пешеходную эстакаду и напоролась аккурат на поручень, выполненный из металла и стекла. Один из элементов пробил стекло машины и прошел в салон Model 3. Часто подобные ДТП заканчиваются печально, но в данном случае водитель не пострадал.
По серьезности повреждений передней части можно судить о скорости, на которой Tesla вылетела на эстакаду. По официальным данным, машина подлежит списанию, пишет
синий, лифтбэк, электро, автоматическая, задний привод
красный, лифтбэк, электро, автоматическая, полный привод
красный, лифтбэк, электро, автоматическая, задний привод
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После каждой серьезной аварии с популярным автомобилем эксперты изучают последствия, чтобы узнать, насколько модель соответствует нормам безопасности не в...
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