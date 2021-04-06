Новая ТВ-приставка Apple будет поддерживать 4K при 120 Гц?

Источник материала: Onliner

В коде бета-версии tvOS 14.5 обнаружили упоминание частоты обновления 120 Гц, что косвенно указывает на поддержку интерфейса HDMI 2.1. Как минимум это указывает на интерес Apple к самой возможности и одновременно не исключает выход более продвинутой ТВ-приставки.

Нынешняя Apple TV 4K, для справки, поддерживает 4K при 60 Гц, так как «упирается» в возможности HDMI 2.0 и программно изменить спецификации нельзя. Упоминание 120 Гц (120Hz и supports120Hz) в коде бета-версии прошивки не единично, пишет 9to5mac.

Слухи утверждают, что новая ТВ-приставка Apple по уровню производительности приблизится ко «взрослым» игровым платформам, компания якобы оснастит ее чипом A14X, который базируется на M1. Стоит отметить, что информация о Apple TV с HDMI 2.1 бродит по сети давно, в этом году источники более уверены в появлении «похорошевшей» телеприставки.