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Найден жутко красивый отель в Сочи. Богатство этих интерьеров переливается через экран

06.04.2021 13:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вся эта роскошь скопилась в 500 метрах от пляжа «Ривьера» в Сочи, он принимает гостей с конца 2020 года. Раньше здесь располагалась местная достопримечательность, которую называли Дачей Хлудова. Далее поместье перешло в руки российского бизнесмена Брынцалова. Несколько лет остатки поместья пустовали, а потом предприниматель их снес и построил отель, внешне напоминающий историческое здание. Снимки красоты были опубликованы в телеграм-канале «Будни риелтора».

Новодел получился ярким, с этим трудно поспорить. А вот к исторической точности у жителей Сочи остались определенные вопросы. Впрочем, все максимально понятно по фото.

Найден жутко красивый отель в Сочи. Богатство этих интерьеров переливается через экран
Найден жутко красивый отель в Сочи. Богатство этих интерьеров переливается через экран
Найден жутко красивый отель в Сочи. Богатство этих интерьеров переливается через экран
Найден жутко красивый отель в Сочи. Богатство этих интерьеров переливается через экран
Найден жутко красивый отель в Сочи. Богатство этих интерьеров переливается через экран
Найден жутко красивый отель в Сочи. Богатство этих интерьеров переливается через экран
Найден жутко красивый отель в Сочи. Богатство этих интерьеров переливается через экран
Найден жутко красивый отель в Сочи. Богатство этих интерьеров переливается через экран
Найден жутко красивый отель в Сочи. Богатство этих интерьеров переливается через экран

Отель состоит из одного 4-этажного корпуса. Номерной фонд включает девять люксов с балконами и террасами, просторными ванными и гардеробными, а также четверо апартаментов.

Найден жутко красивый отель в Сочи. Богатство этих интерьеров переливается через экран

Цены здесь впечатляют не меньше, чем интерьеры. Самый дешевый номер на Booking сегодня стоит 1383 белорусских рубля. «Суперлюкс» с видом на море — 1936 рублей в сутки.


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Вся эта роскошь скопилась в 500 метрах от пляжа «Ривьера» в Сочи, он принимает гостей с конца 2020 года. Раньше здесь располагалась местная достопримечательность,...
 
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