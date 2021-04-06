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Лукашенко потребовал перерегистрации иностранных фондов и НКО

06.04.2021 14:21 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня на совещании по внешнеполитической тематике потребовал разобраться с работой иностранных фондов, финансируемых из-за рубежа некоммерческих организаций и других подобных структур.

По его словам, под боком у местных властей «развернули свою деятельность деструктивные структуры": "Давно надо было провести проверки курсов изучения языков, скаутских организаций и других подобных им структур, управляемых и финансируемых из-за границы».

Он потребовал администрации принципиально разобраться со всеми сомнительными объединениями, учреждениями и различными фондами.

"Это уже дело главы администрации президента организовать работу и всех их перерегистрировать. Мы не собираемся вырезать тех, кто пользу приносит государству. Но мы увидели, кто есть кто. Поэтому их нужно привести в чувство. Если они способны работать на государство, мы будем их "терпеть" и с ними сотрудничать. Нет - значит, под нож. Это же не дело, когда эти структуры, существуя в Беларуси, втягивают молодежь в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубеж. Слава богу, сейчас этот поток снизился, потому что увидели, кто есть кто", - заявил Лукашенко.

 
 
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Лукашенко сегодня на совещании по внешнеполитической тематике потребовал разобраться с работой иностранных фондов, финансируемых из-за рубежа некоммерческих...
 
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