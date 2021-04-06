Львов отказался от покупки 100 белорусских автобусов МАЗ

Источник материала: АФН

Власти Львова отказались от покупки белорусских автобусов МАЗ и намерены провести новый тендер в надежде на победу украинского производителя.

Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый.

«В тендере побеждает белорусская компания. К такому выводу пришли эксперты Европейского инвестиционного банка. Они (белорусы – ред.) дали лучшую цену. Мы признаем этот тендер? Нет. Мы анонсируем новый, надеясь, что в нем все-таки победит украинская компания», - заявил Садовый в своем видеообращении на Youtube.

Он потребовал от властей Украины принять преференциальные поправки для местных производителей и призвал своих коллег – руководителей других городов и регионов Украины объединится отказаться от закупки авто техники за рубежом.