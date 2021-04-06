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СМИ: еще один танкер сел на мель в Суэцком канале
Источник материала: Партизан
Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала, почти перегородив его
Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала, почти перегородив его - об этом сообщает
К счастью, перегородившее канал судно удалось снять с мели - оно уже на ходу, в ближайшее время движение по каналу восстановят
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Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала, почти перегородив его
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