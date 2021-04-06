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СМИ: еще один танкер сел на мель в Суэцком канале

06.04.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала, почти перегородив его

Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала, почти перегородив его - об этом сообщает РИА Новости.

К счастью, перегородившее канал судно удалось снять с мели - оно уже на ходу, в ближайшее время движение по каналу восстановят 
 
 
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Танкер сел на мель на юге Суэцкого канала, почти перегородив его
 
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