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И Наташа Королева отказалась ехать на "Славянский базар". Кто еще - список

06.04.2021 14:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российская певица Наташа Королева тоже передумала ехать на “Славянский базар”. Кто уже отказался - список.

И Наташа Королева отказалась ехать на "Славянский базар". Кто еще - список
Известная российская певица Наташа Королева также не планирует приезжать в Витебск на “Славянский базар”. Информация об этом появилась в ее группе в Вконтакте, пишет Телеграф

«Наташа Королева не планировала выступление на этом фестивале. Вся официальная информация по концертам певицы доступна на ее сайте», — так написала администратор группы певицы в Вконтакте.

Известно, что до этого Наташа Королева собиралась приехать на конкурс в Витебск. Об этом еще 30 марта сообщала “Российская газета”. Однако белорусы стали активно писать в соцсети певицы с просьбами не приезжать на “Славянский базар” в этом году.

На сегодня известно о том, что от участия в “Славянском базаре” уже отказались:

Maruv,

Олег Винник,

Элина Иващенко,

Димаш Кудайберген,

Вахтанг Кикабидзе,

Стас Пьеха,

Александр Буйнов,

Анита Цой,

Михаил Галустян,

Зара,

Алина Артц,

Сергей Пенкин,

Emin,

Леонид Пташка.

Напомним, 4 апреля, появилась информация о том, что отказавшегося вести “Славянский базар” от Украины “бессменного” Тимура Мирошниченко заменит телеведущий Андрей Даманских. Однако уже спустя сутки и этот артист отказался от поездки в Витебск

«Я НЕ ЕДУ НА СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР! Вынужден был закрыть комментарии из-за огромного потока как адекватных, так и агрессивных сообщений. Хочу отдельно поблагодарить людей, которые, несмотря на эмоции, высказывали свою точку зрения в уважительной форме. 

Вчера снимали «Готовим вместе», было не до постов (программа, кстати, будет бомбезная). Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны НЕТ, и НЕ БУДЕТ. Спасибо за понимание, всем мир”, — написал он в своем instagram.
 
Теги: Витебск
 
 
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Российская певица Наташа Королева тоже передумала ехать на “Славянский базар”. Кто уже отказался - список.
 
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