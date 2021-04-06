Телеграф Известная российская певица Наташа Королева также не планирует приезжать в Витебск на “Славянский базар”. Информация об этом появилась в ее группе в Вконтакте, пишет





«Наташа Королева не планировала выступление на этом фестивале. Вся официальная информация по концертам певицы доступна на ее сайте», — так написала администратор группы певицы в Вконтакте.





Известно, что до этого Наташа Королева собиралась приехать на конкурс в Витебск. Об этом еще 30 марта сообщала “Российская газета”. Однако белорусы стали активно писать в соцсети певицы с просьбами не приезжать на “Славянский базар” в этом году.





На сегодня известно о том, что от участия в “Славянском базаре” уже отказались:





Maruv,





Олег Винник,





Элина Иващенко,





Димаш Кудайберген,





Вахтанг Кикабидзе,





Стас Пьеха,





Александр Буйнов,





Анита Цой,





Михаил Галустян,





Зара,





Алина Артц,





Сергей Пенкин,





Emin,





Леонид Пташка.





Напомним, 4 апреля, появилась информация о том, что отказавшегося вести “Славянский базар” от Украины “бессменного” Тимура Мирошниченко заменит телеведущий Андрей Даманских. Однако уже спустя сутки и этот артист отказался от поездки в Витебск





«Я НЕ ЕДУ НА СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР! Вынужден был закрыть комментарии из-за огромного потока как адекватных, так и агрессивных сообщений. Хочу отдельно поблагодарить людей, которые, несмотря на эмоции, высказывали свою точку зрения в уважительной форме.





Вчера снимали «Готовим вместе», было не до постов (программа, кстати, будет бомбезная). Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны НЕТ, и НЕ БУДЕТ. Спасибо за понимание, всем мир”, — написал он в своем instagram.