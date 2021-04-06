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И Наташа Королева отказалась ехать на "Славянский базар". Кто еще - список
Источник материала: Партизан
Российская певица Наташа Королева тоже передумала ехать на “Славянский базар”. Кто уже отказался - список.
Известная российская певица Наташа Королева также не планирует приезжать в Витебск на “Славянский базар”. Информация об этом появилась в ее группе в Вконтакте, пишет
«Наташа Королева не планировала выступление на этом фестивале. Вся официальная информация по концертам певицы доступна на ее сайте», — так написала администратор группы певицы в Вконтакте.
Известно, что до этого Наташа Королева собиралась приехать на конкурс в Витебск. Об этом еще 30 марта сообщала “Российская газета”. Однако белорусы стали активно писать в соцсети певицы с просьбами не приезжать на “Славянский базар” в этом году.
На сегодня известно о том, что от участия в “Славянском базаре” уже отказались:
Maruv,
Олег Винник,
Элина Иващенко,
Димаш Кудайберген,
Вахтанг Кикабидзе,
Стас Пьеха,
Александр Буйнов,
Анита Цой,
Михаил Галустян,
Зара,
Алина Артц,
Сергей Пенкин,
Emin,
Леонид Пташка.
Напомним, 4 апреля, появилась информация о том, что отказавшегося вести “Славянский базар” от Украины “бессменного” Тимура Мирошниченко заменит телеведущий Андрей Даманских. Однако уже спустя сутки и этот артист отказался от поездки в Витебск
«Я НЕ ЕДУ НА СЛАВЯНСКИЙ БАЗАР! Вынужден был закрыть комментарии из-за огромного потока как адекватных, так и агрессивных сообщений. Хочу отдельно поблагодарить людей, которые, несмотря на эмоции, высказывали свою точку зрения в уважительной форме.
Вчера снимали «Готовим вместе», было не до постов (программа, кстати, будет бомбезная). Мою кандидатуру действительно рассматривали в качестве ведущего, но официального согласия с моей стороны НЕТ, и НЕ БУДЕТ. Спасибо за понимание, всем мир”, — написал он в своем instagram.
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Российская певица Наташа Королева тоже передумала ехать на “Славянский базар”. Кто уже отказался - список.
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