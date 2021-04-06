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Лукашенко пожаловался на сложные отношения с Польшей

06.04.2021 14:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Отношения Беларуси и Польши обсуждены 6 апреля на совещании у Александра Лукашенко по оптимизации сети белорусских загранучреждений.

Лукашенко пожаловался на сложные отношения с Польшей

«Второй вопрос — взаимоотношения с нашими соседями, и прежде всего с Польшей, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — По правде говоря, наши политические контакты с этой страной никогда не были идеальными. Но мы в силу своего характера, менталитета долго мирились с отдельными выпадами и обвинениями в свой адрес, старались найти компромисс, проявляли гибкость, понимание. Мы исходили из того, что соседей не выбирают. И они действительно все важны для нас».

«Но, оказалось, эти конструктивные подходы в Варшаве воспринимают как слабость, — продолжил Лукашенко. — Декларируемая еще в июне прошлого года готовность польской стороны идти нам навстречу по целому ряду направлений сменилась обвинениями в фальсификации выборов, поддержкой наших нынешних беглых и их компаний, предоставлением убежища беглым предателям и экстремистам, экстремистским интернет-ресурсам. А потом дело дошло до санкций. Последней каплей, которая переполнила чашу терпения, стали неприкрытые попытки героизации бандитов и военных преступников».

Лукашенко заявил, что проживающие в Беларуси этнические поляки являются гражданами своей страны — Беларуси.

«Многие поднимают польский вопрос: «поляки, притеснение…». Еще раз хочу повторить руководству Польши: да, у нас немало проживает поляков. Но это наши поляки. Их родина — Беларусь. Они здесь жили, их дети живут и будут жить. Кто хочет выехать, мы никого не держали и держать не собираемся. Но те, кто живет у нас, граждане Беларуси, это — наши поляки», — заявил он.

По его словам, аналогичный подход и в отношении граждан других национальностей. «Это наши русские, наши украинцы, евреи…» — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что законную реакцию правоохранительных органов на противоправную деятельность некоторых граждан Беларуси, называющих себя поляками, в Варшаве считают притеснением польского национального меньшинства.

«Но почему-то у нас отдельные лица вспоминают о своих национальных корнях только тогда, когда преступают закон, а не когда нужно сделать что-то полезное для государства, гражданами которого они являются. Неважно, кто они — поляки, белорусы, русские, евреи или украинцы», — сказал Лукашенко.

Он заявил, что в Беларуси всегда ответственно подходили к соблюдению прав всех национальных меньшинств и гордятся межэтническим миром в стране. «Так оно будет всегда. И религиозный, и межэтнический мир в Беларуси будет сохранен во что бы то ни стало. Никто нас не толкнет на противоборство поляков с белорусами или русскими, — сказал Лукашенко. — Более того, с польским народом белорусов объединяет многовековая история. У нас нет неурегулированных территориальных и имущественных претензий друг к другу. Мы никогда не вспоминали об оккупации Польшей значительной части белорусской территории в 20—30-е годы прошлого века. Но, видимо, пришло время вернуться к этой теме и детально исследовать ее с привлечением историков и политологов, что уже, кстати, мы начали делать».

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Теги: Минск
 
 
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Отношения Беларуси и Польши обсуждены 6 апреля на совещании у Александра Лукашенко по оптимизации сети белорусских загранучреждений.
 
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