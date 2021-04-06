Виктор Гончаренко получил новую работу

ФК «Краснодар» объявил о подписании соглашения с новым главным тренером. В дальнейшем к победам «быков» поведет белорус Виктор Гончаренко.





Как сообщает пресс-служба клуба, контракт заключен до конца июня 2023 года.

Напомним, это уже пятая команда из РФ, с которой будет работать Гончаренко. Ранее были «Кубань», «Урал», «Уфа» и ЦСКА.