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Виктор Гончаренко получил новую работу
Источник материала: Навiны
ФК «Краснодар» объявил о подписании соглашения с новым главным тренером. В дальнейшем к победам «быков» поведет белорус Виктор Гончаренко.
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт заключен до конца июня 2023 года.
Напомним, это уже пятая команда из РФ, с которой будет работать Гончаренко. Ранее были «Кубань», «Урал», «Уфа» и ЦСКА.
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ФК «Краснодар» объявил о подписании соглашения с новым главным тренером. В дальнейшем к победам «быков» поведет белорус Виктор Гончаренко.
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