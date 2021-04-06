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Виктор Гончаренко получил новую работу

06.04.2021 14:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ФК «Краснодар» объявил о подписании соглашения с новым главным тренером. В дальнейшем к победам «быков» поведет белорус Виктор Гончаренко.

Виктор Гончаренко получил новую работу

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт заключен до конца июня 2023 года.

Напомним, это уже пятая команда из РФ, с которой будет работать Гончаренко. Ранее были «Кубань», «Урал», «Уфа» и ЦСКА.

 

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ФК «Краснодар» объявил о подписании соглашения с новым главным тренером. В дальнейшем к победам «быков» поведет белорус Виктор Гончаренко.
 
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