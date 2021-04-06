ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мост над Свислочью на Зыбицкой почти готов. Вот как он выглядит

06.04.2021 14:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Мост на Зыбицкой, который строят над Свислочью, планировали сдать в конце 2020 года. Работы на объекте ведутся до сих пор, но сейчас можно увидеть, как выглядит объект.


Изначально мост планировали построить и сдать в конце октября 2020 года. Такая дата указана на паспорте объекта. После сроки переносились на конец года.

Сейчас работы на объекте еще ведутся. Еще в марте появился настил — по мосту уже ходили строители, ограждение с перилами установили в течение месяца. Как выглядит конструкция, показали архитекторы «Воробьев и партнеры», которые разрабатывали проект. По их словам, мост скоро будет открыт.


Заказчик работ — компания из ОАЭ «КПИ Девелопмент», они отказались комментировать новые сроки сдачи объекта.

Выглядеть мост должен так.


Фото: varabyeu-partners.com

Новый пешеходный мост соединит многофункциональный комплекс, который строят в границах улиц Богдановича — Купалы — реки Свислочь на месте бывшей 2-й городской клинической больницы, и Верхний город.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мост на Зыбицкой, который строят над Свислочью, планировали сдать в конце 2020 года. Работы на объекте ведутся до сих пор, но сейчас можно увидеть, как выглядит объект.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский IT скатывается в кризис или пережидает?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

05.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by