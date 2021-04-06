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Мост над Свислочью на Зыбицкой почти готов. Вот как он выглядит
Источник материала: Tut.by
Мост на Зыбицкой, который строят над Свислочью, планировали сдать в конце 2020 года. Работы на объекте ведутся до сих пор, но сейчас можно увидеть, как выглядит объект.
Изначально мост планировали построить и сдать в конце октября 2020 года. Такая дата указана на паспорте объекта. После сроки
Сейчас работы на объекте еще ведутся. Еще в марте появился настил — по мосту уже ходили строители, ограждение с перилами установили в течение месяца. Как выглядит конструкция,
Заказчик работ — компания из ОАЭ «КПИ Девелопмент», они отказались комментировать новые сроки сдачи объекта.
Выглядеть мост должен так.
Новый пешеходный мост соединит многофункциональный комплекс, который строят в границах улиц Богдановича — Купалы — реки Свислочь на месте бывшей 2-й городской клинической больницы, и Верхний город.
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Мост на Зыбицкой, который строят над Свислочью, планировали сдать в конце 2020 года. Работы на объекте ведутся до сих пор, но сейчас можно увидеть, как выглядит объект.
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