Мост над Свислочью на Зыбицкой почти готов. Вот как он выглядит

Источник материала: Tut.by

Мост на Зыбицкой, который строят над Свислочью, планировали сдать в конце 2020 года. Работы на объекте ведутся до сих пор, но сейчас можно увидеть, как выглядит объект.





Изначально мост планировали построить и сдать в конце октября 2020 года. Такая дата указана на паспорте объекта. После сроки переносились на конец года.

Сейчас работы на объекте еще ведутся. Еще в марте появился настил — по мосту уже ходили строители, ограждение с перилами установили в течение месяца. Как выглядит конструкция, показали архитекторы «Воробьев и партнеры», которые разрабатывали проект. По их словам, мост скоро будет открыт.





Заказчик работ — компания из ОАЭ «КПИ Девелопмент», они отказались комментировать новые сроки сдачи объекта.

Выглядеть мост должен так.



Фото: varabyeu-partners.com

Новый пешеходный мост соединит многофункциональный комплекс, который строят в границах улиц Богдановича — Купалы — реки Свислочь на месте бывшей 2-й городской клинической больницы, и Верхний город.