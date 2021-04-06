Эксперты рассказывают, почему лучше самому достать клеща, чем долго ждать похода в поликлинику

Источник материала: Tut.by

Сезон активности клещей в Беларуси начинается ранней весной. Больше всего паукообразные активничают в мае-июне и августе-сентябре. Надо ли дожидаться, пока клеща извлечет врач, и «хранить» его для лабораторного исследования? Нужно ли после инцидента пить антибиотик? Эксперты ответили на частые вопросы.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Где белорусы чаще «цепляют» клеща

В Беларуси зафиксирована жизнедеятельность 12 видов клещей, но эпидемиологическое значение имеют два — лесной и луговой клещ. Именно с их укусами связаны такие тяжелые инфекции, как клещевой энцефалит и боррелиоз, рассказала заведующая отделом эпидемиологии ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Алла Дашкевич.

Присасывание клещей чаще всего происходит в лесных массивах, на дачных участках, в сельской местности. В отдельных случаях — в городской среде. При этом клещи обитают в высокой траве, говорит эксперт, и не «падают с деревьев» — хоть такое мнение и распространено.

— Если клещ не присосался — он не занесет инфекцию. Но не нужно его брать руками, когда снимаете с одежды — только в перчатках или пинцетом, — поясняет заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Городская клиническая инфекционная больница», главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома, кандидат медицинских наук Святослав Вельгин.

Эксперт добавляет, что все чаще в Беларуси стал встречаться клещевой энцефалит восточного варианта (хотя по-прежнему преобладает западный): птицы с востока заносят клещей, которые дают более тяжелую клинику инфекции.

Что делать с обнаруженным на себе клещом и обязательно ли пить антибиотик?

Первое, что нужно сделать, — удалить клеща. Если нет возможности сделать это быстро в медучреждении, то действовать следует самостоятельно. Использовать для этого можно пинцет (им нужно клеща выкручивать, захватив его максимально близко к коже) либо обычную нить (в таком случае нужно покачивать клеща из стороны в сторону).

— Только человек увидел, что к нему присосался клещ, нужно его как можно быстрее снять. Если вы на даче, то не надо ждать следующего дня, когда вы поедете в поликлинику и там достанут клеща, — предостерегает Святослав Вельгин. — Чем меньше клещ находится на человеке, тем меньше шанс, что он занесет инфекцию. Если от клеща осталась головка или ножка, то это будет только заноза, ее можно будет просто иголкой достать.



Фото: Максим Черняк

При самостоятельном удалении клеща нельзя наносить на него масляные растворы. Обрабатывать место присасывания необходимо спиртосодержащими средствами. После того, как клещ извлечен, необходимо обратиться за медицинской помощью для назначения профилактического лечения.

— Оно заключается в однократном приеме антибиотика — доксициклина. Взрослые выпивают две таблетки, ребенок — одну. Не надо пить его неделю, смысла в этом нет, только вред принесете организму. Если живете на даче постоянно — купите упаковку, и пусть он у вас всегда будет под рукой, — советует Святослав Вельгин. — Профилактику нужно проводить после каждого присасывания клеща.

При этом эксперты напоминают, что беременным женщинам этот антибиотик противопоказан, им чаще назначают курс амоксициллина.

Надо ли проверять клеща и сдавать анализы?

Направление на исследование клеща выдается тем, у кого есть противопоказания к приему антибиотиков, говорят медики. Остальные могут сами сдать клеща и проверить его на платной основе.

— Хотелось бы напомнить, что максимальный эффект от приема антибактериального препарата, который принимается с профилактической целью, наступает тогда, когда он принят в первые 72 часа от момента укуса, — отмечает Алла Дашкевич. — Примерно столько же делается исследование клеща. Здесь важнее принять профилактический антибиотик, чем провести исследование. Те факты боррелиоза, которые регистрируются в стране, в более 90% случаев связаны с тем, что люди не проводили антибактериальную профилактику.

Что касается сдачи анализов после укуса клеща, то здесь важно знать тонкости. Святослав Вельгин напомнил, что организм вырабатывает антитела после укуса инфицированным клещом через 3−4 недели.

— Если антитела появляются, но человек себя чувствует нормально, то лечить сам анализ не нужно. Необходимо лечение, если появились какие-либо симптомы. Сдали анализ, появились антитела класса M — это значит, что иммунитет сработал. Даже если это инфицированный клещ — заражается всего 15−20% людей. Иммунитет даже при наличии антител не появляется: если будет новое присасывание клеща — опять нужно проводить профилактическое лечение.

Как защититься на природе и можно ли сделать прививку?

Планирующим отдых в лесу, на даче эксперты советуют позаботиться о том, чтобы обезопасить себя. Основные правила — одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание клеща: одежда должна быть с манжетами, желательно светлых тонов (клещи на ней заметнее), важно использование репеллентов.

Клещи любят присасываться на тех участках тела, где более тонкая кожа, — подмышечная впадина, паховая область, за ушами, область шеи, но не только на них.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Находясь на территории, где потенциально есть клещи, нужно периодически осматривать себя и тех людей, которые рядом с вами. После возвращения домой нужно проверить тщательно одежду, все участки тела, домашних животных, которые были с вами, и растения, которые вы могли принести с собой.

В Беларуси делают прививки от клещевого энцефалита. Медики рекомендуют вакцинировать в первую очередь тех, кто работает в лесном хозяйстве, в местах, где есть опасность заразиться, а также тех, кто живет в местах, где зафиксирована активность клещей. На платной основе прививку может сделать любой желающий.

Как подготовить дачный участок к сезону клещей?

Дачникам эксперты советуют не создавать благоприятные условия для жизнедеятельности клещей. Для этого территорию дачи нужно содержать в порядке, с осени — убирать листья, весной приводить участок в порядок, избавляться от заброшенных построек, мусора и т.д. При желании можно использовать специальные средства для обработки от клещей. Еще один совет — высаживание растений, которые будут отпугивать клещей.

Святослав Вельгин также отмечает, что клещевым энцефалитом можно заболеть не только после непосредственного присасывания клеща, но и после питья сырого козьего молока от заболевшего животного. Поэтому очень важно следить за своими животными и внимательно относиться к этому продукту.

Клещи и домашние животные

Клещи опасны и для животных. Для укуса они часто выбирают места, где меньше шерсти, — область морды, лап, но могут поселиться и в любом другом месте, поясняет доцент кафедры паразитологии и инвазионных болезней животных УО «Витебская ордена „Знак Почета“ государственная академия ветеринарной медицины» Елена Криворучко.

Чтобы защитить животное от клещей, можно использовать отпугивающие средства (репелленты, ушные бирки, электромагнитные брелки, акарициды ), а также вакцинацию на платной основе. Так, можно вакцинировать собак для профилактики пироплазмоза: вакцинация дает слабый иммунитет, но помогает уменьшить количество смертельных случаев.

Если вы обнаружили на животном клеща — его нужно оперативно извлечь, например пинцетом (нельзя сдавливать брюшко клеща, чтобы не спровоцировать выброс инфицированной слюны), и назначить лечение у ветеринара.