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Доронкевич: как работает Российский экспортный центр в Беларуси
06.04.2021 14:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Слушайте в беседе с гостем радио Sputnik:
© Sputnik / Виктор Толочко
― о статье Виктора Доронкевича "Экспорт как важный фактор роста экономической мощи страны" в спецвыпуске журнала "Новая экономика";
— что входит в функционал представительства Российского экспортного центра в Беларуси, и какая поддержка экспортерам может быть оказана;
― энергетика, нефтехимия, промышленное производство, автомобилестроение, фармацевтика и медицина ― об экспортных приоритетах РЭЦ и работе в период пандемии;
― о динамике экспорта: в 2015 году начинали от нескольких миллионов долларов, в дальнейшем экспортный прирост составлял порядка миллиарда долларов в течение каждого последующего года;
― о налаженных контактах с министерствами и ведомствами и поисках потенциальных потребителей и партнеров для российского экспорта в Беларуси и третьих странах;
― о поддержке интеграционных проектов: "Поставки совместно произведенного продукта на рынки третьих стран, создание совместных производств, нацеленных на импортозамещение, и развитие экспорта в третьи страны являются нашими основными приоритетами", говорит Доронкевич;
― о нефинансовой и финансово-страховой поддержке экспортеров, а также об услуге поиска российских поставщиков по коду ТН ВЭД и названию продукта, которую РЭЦ предоставляет безвозмездно;
―об онлайн-мероприятиях, которые проводит РЭЦ: ближайшая онлайн-консультация 27 апреля будет посвящена вопросам развития сотрудничества в фармацевтике и медицине.
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Руководитель представительства АО "Российский экспортный центр" в Республике Беларусь Виктор Доронкевич ― о поддержке экспортеров, работе в условиях пандемии...
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