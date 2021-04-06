Доронкевич: как работает Российский экспортный центр в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Слушайте в беседе с гостем радио Sputnik:

― о статье Виктора Доронкевича "Экспорт как важный фактор роста экономической мощи страны" в спецвыпуске журнала "Новая экономика";

— что входит в функционал представительства Российского экспортного центра в Беларуси, и какая поддержка экспортерам может быть оказана;

― энергетика, нефтехимия, промышленное производство, автомобилестроение, фармацевтика и медицина ― об экспортных приоритетах РЭЦ и работе в период пандемии;

― о динамике экспорта: в 2015 году начинали от нескольких миллионов долларов, в дальнейшем экспортный прирост составлял порядка миллиарда долларов в течение каждого последующего года;

― о налаженных контактах с министерствами и ведомствами и поисках потенциальных потребителей и партнеров для российского экспорта в Беларуси и третьих странах;

― о поддержке интеграционных проектов: "Поставки совместно произведенного продукта на рынки третьих стран, создание совместных производств, нацеленных на импортозамещение, и развитие экспорта в третьи страны являются нашими основными приоритетами", говорит Доронкевич;

― о нефинансовой и финансово-страховой поддержке экспортеров, а также об услуге поиска российских поставщиков по коду ТН ВЭД и названию продукта, которую РЭЦ предоставляет безвозмездно;

―об онлайн-мероприятиях, которые проводит РЭЦ: ближайшая онлайн-консультация 27 апреля будет посвящена вопросам развития сотрудничества в фармацевтике и медицине.

Читайте также: