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Доронкевич: как работает Российский экспортный центр в Беларуси

06.04.2021 14:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Слушайте в беседе с гостем радио Sputnik: 

© Sputnik / Виктор Толочко
Итоги белорусско-российского экономического сотрудничества за 2020 год

― о статье Виктора Доронкевича "Экспорт как важный фактор роста экономической мощи страны" в спецвыпуске журнала "Новая экономика";

— что входит в функционал представительства Российского экспортного центра в Беларуси, и какая поддержка экспортерам может быть оказана;

― энергетика, нефтехимия, промышленное производство, автомобилестроение, фармацевтика и медицина ― об экспортных приоритетах РЭЦ и работе в период пандемии;

― о динамике экспорта: в 2015 году начинали от нескольких миллионов долларов, в дальнейшем экспортный прирост составлял порядка миллиарда долларов в течение каждого последующего года;

― о налаженных контактах с министерствами и ведомствами и поисках потенциальных потребителей и партнеров для российского экспорта в Беларуси и третьих странах;

― о поддержке интеграционных проектов: "Поставки совместно произведенного продукта на рынки третьих стран, создание совместных производств, нацеленных на импортозамещение, и развитие экспорта в третьи страны являются нашими основными приоритетами", говорит Доронкевич;

― о нефинансовой и финансово-страховой поддержке экспортеров, а также об услуге поиска российских поставщиков по коду ТН ВЭД и названию продукта, которую РЭЦ предоставляет безвозмездно;

―об онлайн-мероприятиях, которые проводит РЭЦ: ближайшая онлайн-консультация 27 апреля будет посвящена вопросам развития сотрудничества в фармацевтике и медицине.

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Теги: Минск
 
 
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Руководитель представительства АО "Российский экспортный центр" в Республике Беларусь Виктор Доронкевич ― о поддержке экспортеров, работе в условиях пандемии...
 
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