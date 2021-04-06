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Ситуация на границе: почти 2 тысячи грузовиков ожидают въезда в ЕС

06.04.2021 14:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. На границе с Латвией, Литвой и Польшей скопились большегрузы, направляющиеся в ЕС. По данным сайта Госпогранкомитета Беларуси, сейчас на выезде из республики насчитывается около двух тысяч фур.

Так, на белорусско-латвийском направлении в пункте пропуска "Григоровщина" в очереди стоят 483 машины. При этом в ПП "Урбанах", также расположенном на участке между Беларусью и Латвией, таких проблем нет.

Больше всего (почти 850) грузовых машин застряли на границе с Литвой. В частности, в "Каменном логе" выстроились 320 фур, в "Привалке" – 210, в "Беняконях" – 170, в "Котловке" – 140.

Наплыв транспорта на белорусско-литовском направлении наблюдается уже достаточно давно. Причины называются разные: это и сбои в работе оборудования у литовских служб, и ремонт популярного пункта пропуска "Мядининкай", а также Пасха, которая праздновалась в минувшие выходные у католиков.

Также очереди выстроились у пунктов пропуска на границе Беларуси и Польши. В "Козловичах" оформления ждут 350 перевозчиков, в "Брузгах" – 237, в "Берестовице" – 80.

В Госпогранкомитете Беларуси рекомендуют водителям перед отправкой и при планировании маршрута следить за складывающейся обстановкой на сайте. Информация об очередях регулярно обновляется.

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Теги: Минск
 
 
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Традиционно сохраняются очереди на белорусско-литовской границе, однако сегодня немало фур и на границах с Латвией и Польшей.
 
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