«Если способны работать на государство, будем сотрудничать. Нет — значит, под нож». Лукашенко об иностранных фондах и НКО

Источник материала: Onliner

Александр Лукашенко сегодня собрал совещание по внешней политике, где затронул тему иностранных фондов, некоммерческих организаций и других структур, которые получают финансирование из-за рубежа. Об этом сообщает его пресс-служба.

— Давно надо было провести проверки курсов изучения языков, скаутских организаций и других подобных им структур, управляемых и финансируемых из-за границы. И очень печально, что наш новый в правительстве человек, отвечающий за национальные и религиозные отношения (уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак. — Прим. Onliner) не заметил этого и не начал свою работу с этого. Это вам урок! Таких проблем немного, но они есть. Возьмите в свои руки и разрулите, — сказал Лукашенко.

Также он поручил перерегистрировать работающие в Беларуси фонды.

— Это уже дело главы Администрации президента — организовать работу и всех их перерегистрировать. Мы не собираемся вырезать тех, кто пользу приносит государству. Но мы увидели, кто есть кто. Поэтому их нужно привести в чувство. Если они способны работать на государство, мы будем их «терпеть» и с ними сотрудничать. Нет — значит, под нож.

По его мнению, это не дело, когда «эти структуры, существуя в Беларуси, втягивают молодежь в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубеж».

Напомним, в сентябре 2020 года Лукашенко требовал провести перерегистрацию партий. «Мы же понимаем, что это не партии. Когда 10 из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов», — говорил он.

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