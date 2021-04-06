«Есть зарегистрированные, в том числе дети». За $330 000 по курсу на аукцион выставлен проблемный минский коттедж

Источник материала: Onliner

Продавать с аукциона жилье с «душами» — это не про времена крепостного права, а вполне себе новости из дня сегодняшнего. Но если раньше в объявлениях все больше фигурировали квартиры в обычных домах, то теперь «рука торгов» добралась и до коттеджей. Так, 15 апреля будет проведен аукцион, на котором попытаются реализовать 500-метровый дом , расположенный в минской Зацени. Судьба лота (равно как и его владельца) довольно непростая.









Двухэтажный коттедж с ремонтом и ухоженным участком площадью 12 соток оценили в 879 000 рублей. Понятно, что это стартовая цена и в ходе торгов, если они, конечно, состоятся, цифры должны увеличиться. Потенциального покупателя предупреждают и о том, что с оформлением документов на дом придется повозиться: реальность и техпаспорт во многом не совпадают — например, чердачное пространство переделано под жилое: помещение полностью отремонтировано, к нему подведено отопление, электричество, вода и канализация. Также на втором этаже имеется балкон с перилами, который не отражен в техническом паспорте. Помимо этого, к гаражу пристроен навес.





Организатор аукциона не скрывает: объект имеет обременения, а именно арест суда, арест следственных органов. Более того, в квартире имеются зарегистрированные лица, в том числе несовершеннолетние. В качестве должника, покрыть долги которого и планируют за счет продажи дома, указан шведский предприниматель Набизада Амидулла. При этом собственником коттеджа по документам является его супруга. В общем, «набор» для потенциального инвестора не очень привлекательный.









Кто же такой Набизада Амидулла? Впервые это имя белорусы услышали в 2013 году: тогда молодой бизнесмен со шведским гражданством и афганскими корнями входил в топ самых успешных предпринимателей Беларуси и с удовольствием рассказывал, как вести дела в нашей «пустой» в инвестиционном плане стране. «Сегодня мы зарабатываем на полиэтилене, полиграфии и поликарбонате миллионы долларов, но будем зарабатывать миллиард — это цель моего бизнеса сейчас», — говорил, уверенно глядя в будущее, мужчина, управлявший заводом «БелТитан» в Новополоцке.

Летом 2017 года имя бизнесмена вновь зазвучало в прессе: его судили. Прокурор обвинял Набизаду в том, что, «позиционируя себя бизнесменом с обширными связями и обещая инвестиционные проекты, а фактически находясь в долге, в период с 2013 по 2015 год, не намереваясь реализовывать заключенные с Беларусью инвестдоговоры и осуществлять хозяйственную деятельность, под предлогом закупки оборудования вывел на счета латвийского банка деньги от соинвесторов». «Потерянные» инвестиции измеряются миллионами евро. При этом важно, что не все в зале суда были солидарны с обвинением. Даже потерпевшие, части из которых деньги все-таки вернули. А те, кому не вернули, хотели только увидеть заветные доллары на своих счетах, а не Набизаду за решеткой.













Но суд решил иначе: 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Взыскать в адрес двух потерпевших по 1 332 185 и 1 070 382 рубля, что на тот момент составляло примерно $665 000 и $534 000 соответственно. Видимо, в счет погашения в том числе и этих долгов сейчас коттедж предпринимателя, собственником которого является супруга Набизады, и выставлен на продажу.

Торги начнутся 15 апреля в 09:00, проводить аукцион будет компания «БелЮрОбеспечение», закончить планируют к 18:00. Желающие принять участие должны заранее внести сумму задатка в размере 87 900 рублей, а полностью рассчитаться за дом победитель аукциона обязан в течение 20 дней.