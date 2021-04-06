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«Есть зарегистрированные, в том числе дети». За $330 000 по курсу на аукцион выставлен проблемный минский коттедж
Источник материала: Onliner
Продавать с аукциона жилье с «душами» — это не про времена крепостного права, а вполне себе новости из дня сегодняшнего. Но если раньше в объявлениях все больше
Двухэтажный коттедж с ремонтом и ухоженным участком площадью 12 соток оценили в 879 000 рублей. Понятно, что это стартовая цена и в ходе торгов, если они, конечно, состоятся, цифры должны увеличиться. Потенциального покупателя предупреждают и о том, что с оформлением документов на дом придется повозиться: реальность и техпаспорт во многом не совпадают — например, чердачное пространство переделано под жилое: помещение полностью отремонтировано, к нему подведено отопление, электричество, вода и канализация. Также на втором этаже имеется балкон с перилами, который не отражен в техническом паспорте. Помимо этого, к гаражу пристроен навес.
Организатор аукциона не скрывает: объект имеет обременения, а именно арест суда, арест следственных органов. Более того, в квартире имеются зарегистрированные лица, в том числе несовершеннолетние. В качестве должника, покрыть долги которого и планируют за счет продажи дома, указан шведский предприниматель Набизада Амидулла. При этом собственником коттеджа по документам является его супруга. В общем, «набор» для потенциального инвестора не очень привлекательный.
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Но суд решил иначе: 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Взыскать в адрес двух потерпевших по 1 332 185 и 1 070 382 рубля, что на тот момент составляло примерно $665 000 и $534 000 соответственно. Видимо, в счет погашения в том числе и этих долгов сейчас коттедж предпринимателя, собственником которого является супруга Набизады, и выставлен на продажу.
Торги начнутся 15 апреля в 09:00, проводить аукцион будет компания «БелЮрОбеспечение», закончить планируют к 18:00. Желающие принять участие должны заранее внести сумму задатка в размере 87 900 рублей, а полностью рассчитаться за дом победитель аукциона обязан в течение 20 дней.
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