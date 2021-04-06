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Львов отказался от покупки 100 автобусов МАЗа. Из-за чего? (видео)

06.04.2021 14:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мэр украинского Львова Андрей Садовой сообщил в своем Facebook, что он отказался от покупки 100 белорусских автобусов производства МАЗа. Он обратился к Европейскому инвестиционному банку с просьбой провести повторный тендер на покупку транспорта.

«Я уже говорил о том, что именно белорусская компания побеждает на тендере, который проводит Европейский инвестиционный банк. Почему победил МАЗ? Все просто — Беларусь поддерживает своего производителя, поэтому они предложили самую низкую цену и обошли украинских конкурентов. Мы обращаемся к ЕИБ с просьбой провести этот тендер повторно», — написал Андрей Садовой на своей странице в Facebook.

Отказ от поставки мэр города объяснил в том числе политическими мотивами.

В октябре прошлого года «Киевпастранс» закупил в лизинг 200 белорусских автобусов МАЗ на сумму около 1,67 млрд грн без объявления тендера. Договор финансового лизинга был подписан в июле. Согласно ему коммунальное предприятие «Киевпастранс» получит 80 автобусов большой вместимости и 120 автобусов — особенно большой, так называемые «гармошки». Производитель — Минский автомобильный завод (МАЗ). Продавец — ООО «Укравтоторг», сообщало издание Epravda.

Продукция МАЗ (не только автобусы) поставляется на экспорт в Россию, Узбекистан, страны Африки и другие регионы. Завод неоднократно сообщал о заинтересованности поставок со стороны различных стран, включая Сербию и Румынию.

 
 
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Мэр украинского Львова Андрей Садовой сообщил в своем Facebook, что он отказался от покупки 100 белорусских автобусов производства МАЗа. Он обратился к Европейскому...
 
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