Как доставить товар и не нарваться на штраф: 6 правил, которые нужно знать

Источник материала: ProBusiness

Организуя доставку товара в сжатые сроки, можно запросто наделать ошибок, которые в итоге приведут к штрафам, потере времени и клиентов. О юридических особенностях запуска этой услуги, которые необходимо учитывать бизнесу, рассказала Полина Кулаченко, юрист субпрактики «Банки и финансы. Коммерческое право» юридической компании REVERA .

Полина Кулаченко

Юрист субпрактики «Банки и финансы. Коммерческое право» юридической компании REVERA

— Еще недавно доставка товара в место, удобное для покупателя, была для бизнеса дополнительной опцией и иногда преимуществом в привлечении клиентов. Пандемия внесла коррективы, и доставка стала необходимым элементом для продолжения работы.

Существует несколько способов передачи товара покупателю. Обобщенно говоря, заказанные товары могут быть доставлены:

Собственными силами продавца — с использованием собственного транспорта, собственными курьерами

Силами привлеченного лица (аутсорсинг доставки) — это может быть местная служба доставки, работающая, как правило, в пределах населенного пункта (такая, как menu.by, delivio.by), частная курьерская служба, почта или другой перевозчик.

У каждого способа есть свои нюансы. На первый взгляд, в их организации нет ничего сложного, но при запуске услуги выявляются неочевидные правовые нюансы, упустив которые можно свести предыдущие усилия на нет.

В нескольких пунктах мы расскажем, о чем следует помнить при запуске доставки товаров.

Курьерам, доставляющим пищевые продукты и продукцию заведений общепита, необходимо иметь медицинскую справку.

Наравне с другими работниками, участвующими в приготовлении и передаче продукции, такими как повара, продавцы, бармены, официанты, требуется медицинская справка о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения.

Справка выдается бесплатно врачом-терапевтом. Она должна быть в наличии до начала работы, даже несмотря на то, что курьеры в большинстве случаев не имеют непосредственного контакта с продукцией и получают ее для доставки уже в потребительской упаковке.

Справка необходима как курьерам, работающим у компании (ИП) — продавца, так и курьерам стороннего сервиса доставки. Отсутствие справки у курьера может повлечь штраф до 10 базовых величин (до 290 бел. рублей — около $ 110).



Фото: spbdnevnik.ru

Не все товары можно продавать с доставкой.

Это связано с запретом дистанционного приобретения потребителями — физическими лицами некоторых видов товаров. Так, запрещено продавать дистанционно и доставлять покупателю:

Алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво

Нетабачные никотиносодержащие изделия, табачные изделия, жидкости для электронных систем курения

Биологически активные добавки к пище, ветеринарные средства

Семена мака

Оружие и патроны к нему, пиротехнические изделия бытового назначения.

Если речь идет о скоропортящейся пищевой продукции и пищевой продукции для питания спортсменов, дистанционная продажа такой продукции с доставкой допускается только в двух случаях:

1. Если у продавца есть торговый объект.

2. Если продавцом является сам изготовитель.

В перечне есть и лекарственные средства. Однако в связи с пандемией для безрецептурных лекарств сделали исключение и разрешили некоторым организациям (имеющим лицензию на розничную торговлю лекарственными средствами) их дистанционную реализацию (в том числе через Интернет) с доставкой. «Экспериментальный» период действовал с 26 апреля по 30 июня 2020 года, позже разрешение было снова введено на период до 1 июля 2021 года.

Через Интернет также запрещено продавать ювелирные изделия, но временно (на период с 12 апреля 2021 по 31 августа 2022 года) этот запрет сняли. В 2020 обсуждалась возможность разрешить онлайн-торговлю с доставкой алкогольной и табачной продукции, но в итоге регулятор отказался от этой идеи.

Дистанционная торговля с доставкой запрещенными товарами может повлечь штраф на компанию до 500 базовых величин (до 14 500 бел. рублей — около $ 5500), на ИП — до 200 базовых величин (до 5800 бел. рублей — около $ 2200), с конфискацией до 100% дохода.

Курьер не всегда вправе принимать от покупателей оплату наличными или банковской карточкой.

Ограничение связано с невозможностью принимать платежи в пользу третьих лиц. Платежи в пользу третьих лиц в Беларуси не разрешены. Это означает, что принимать оплату наличными или банковской карточкой в кассу продавца могут только штатные сотрудники. Курьер-подрядчик, не состоящий в штате, вправе доставить и передать товары покупателям, но не может принимать от них оплату.

Запрет платежей в пользу третьих лиц распространяется и на работу сторонних сервисов — они не вправе принимать оплату от покупателей в пользу продавца. Исключением являются операторы почтовой связи, принимающие к отправлению посылки с наложенным платежом.

Отдельно отметим особенность работы с местными сервисами доставки. Такие сервисы, как правило, владеют интернет-сайтом, агрегирующим предложения продавцов — торговых объектов и объектов общепита, принимают заказы от покупателей и передают их продавцам, а при необходимости — оказывают продавцам услуги доставки в пределах населенного пункта.

Для деятельности местных сервисов, как правило, не требуется лицензия. Примеры — Menu.by, Delivio, Carte.by, Just-Eat и др. Чтобы такие сервисы могли принимать от покупателей оплату, приходится использовать посреднические схемы (например, работать по договору комиссии).

Принятие денежных средств, причитающихся продавцу, третьим лицом (курьером-подрядчиком, сторонним сервисом) может повлечь штраф на третье лицо до 500 базовых величин (до 14 500 бел. рублей — около $ 5500) с конфискацией до 100% дохода, на самого продавца до 200 базовых величин (до 5800 бел. рублей — около $ 2200).

Доставка продуктов питания и готовой продукции должна осуществляться в соответствии со специальными санитарными и гигиеническими требованиями.

Доставка любых товаров должна происходить в соответствии с техническими, санитарными и иными регуляторными правилами. Например, любой груз должен доставляться в надлежащей таре и упаковке, а транспорт должен подходить для доставки товара с учетом его вида, веса, габаритов, формы транспортировки и других характеристик.

К доставке продуктов питания и готовых блюд установлены более строгие санитарные и гигиенические требования в связи с высокой значимостью безопасности этих товаров для защиты жизни и здоровья населения. Такие товары должны доставляться с использованием специальной потребительской и транспортной упаковки (контейнер, бокс, термоконтейнер, сумка-холодильник). А в случае перевозки одновременно пищевой продукции и иных грузов необходимо обеспечить условия, исключающие их соприкосновение, загрязнение и изменение органолептических свойств.

Если доставка отдается на аутсорс, то соблюдение санитарных и иных требований должен обеспечить подрядчик. Внимание на этом может быть еще раз акцентировано в договоре, оформляющем доставку товара сторонним доставщиком.

Нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур может повлечь штраф (в том числе на привлеченного доставщика) до 500 базовых величин (до 14 500 бел. рублей — около $ 5500).



Фото: teletype.in

Курьеры-водители имеют право на компенсацию.

Речь идет о штатных курьерах, которые используют при выполнении обязанностей свой автомобиль. В этом случае курьер вправе получить компенсацию за его износ (амортизацию). Размер компенсации и то, как она будет выплачиваться, определяют продавец и курьер. Они также могут согласовать, что продавец возместит курьеру иные затраты, например, на топливо, масло, ремонт автомобиля.

Помните о специальных правах потребителей, связанных с доставкой.

Например, интернет-магазин должен на главной странице сайта разместить информацию о способах и сроках доставки товаров, о цене и условиях ее оплаты, а если магазин принимает оплату наличными — и образец чека.

Продавец должен донести эту информацию до принятия заказа (заказ считается принятым в момент, когда покупатель принимает предлагаемые продавцом условия — например, ставит галочку в окошке «Я согласен с условиями оферты», нажимает кнопку «Заказать», подтверждает заказ по телефону).

У покупателя должна быть возможность заказать товар на любую сумму, а условия доставки — платно или бесплатно — должны оговариваться дополнительно. Установление минимальной суммы, на которую должен быть заказан товар, чтобы его передали с доставкой, не допускается.

Место доставки указывается покупателем. При этом продавец вправе ограничить зону доставки или доставить товар только до пункта самовывоза или постамата и однозначно довести эту информацию до покупателя.

При работе со сторонними сервисами, в том числе с маркетплейсами и сайтами-агрегаторами, которые собирают предложения ритейлеров, ресторанов и кафе, за соблюдение прав потребителей ответственны и продавец, и сторонний сервис.

При оказании услуг, сопутствующих доставке товаров, необходимо помнить, что оговаривать условия и стоимость оказания таких услуг необходимо заранее, а если услуги платные — предоставить покупателю возможность от них отказаться.

Например, при доставке одежды из интернет-магазинов курьер может предоставить возможность примерки. Есть и другие варианты дополнительных услуг:

Отслеживание пути следования груза онлайн в режиме реального времени

Онлайн-оформление документов на товар

Предварительный расчет стоимости доставки с учетом маршрута и характеристик груза

SMS/email-оповещение о доставке и др.

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