Терроризм как ярлык для политических оппонентов белорусского режима

Источник материала: Салiдарнасць

Обвинения своих оппонентов в планировании насильственных действий – давняя практика белорусского режима в ходе острых политических кампаний. Но развешивание ярлыков дискредитирует важность противодействия терроризму как особо опасному явлению, пишет Belarus in focus .

Белорусские власти включили часть своих активных оппонентов, в том числе лидеров протестного большинства белорусов Светлану Тихановскую и Павла Латушко в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

Латушко с иронией прокомментировал свое включение в список лиц, причастных к терроризму

Ряды «новых» террористов пополнили не только политические активисты, но и медиа-активист и урбанист Антон Мотолько, а также один из инсайдеров в системе МВД Станислав Лупоносов.

Это свидетельствует о составлении списка не исходя из имеющихся объективных доказательств о характере активностей этих лиц, а из иных соображений. Одно из которых – стремление к дискредитации наиболее опасных оппонентов белорусского режима, вынужденных выехать в страны Запада по соображениям безопасности. А также месть тем, кто пошел против системы власти в Беларуси будучи частью этой системы.

Белорусские власти традиционно используют обвинения своих оппонентов в террористических/экстремистских устремлениях в ходе важнейших политических кампаний:

— накануне президентских выборов 2006 года заявлялось о подготовке террористических актов, включая взрывы в 4-х школах в Минске и во время митинга оппозиции против фальсификации результатов президентских выборов (результаты расследования неизвестны);

— накануне и в день президентских выборов в декабре 2010 года сообщалось о подготовке оппозиции к провокациям с использованием взрывчатых веществ и предметов, приспособленных для использования в качестве оружия (результаты расследования неизвестны);

— во время масштабных протестов против декрета о тунеядстве, охвативших всю страну весной 2017 года, в марте произошел знаменитый прорыв границы в пункте пропуска Александровка (результат расследования неизвестен), десятки людей были задержаны по обвинению в создании незаконного вооруженного формирования (уголовное преследование прекращено в отношении всех фигурантов).

С учетом давней традиции режима «совмещать» политические кампании и обнаружение угроз террористической активности со стороны своих оппонентов, обвинения политических лидеров и активистов протестного большинства Беларуси в терроризме удивления не вызывают.

Особенно с учётом проходящих сразу двух политических кампаний: принуждение режима к переговорам о выходе из кризиса; конституционная реформа, инициированная Лукашенко в практически форсированным режиме.

И пока обе кампании будут сохранять свою актуальность, будет сохраняться и вероятность обнаружения режимом новых террористов/экстремистов. Естественно, исключительно из числа своих политических противников.