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Макей: Мы закроем посольства в нескольких странах
Источник материала: Партизан
Белорусские посольства могут быть закрыты в нескольких странах мира, заявил министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у Лукашенко.
"Как минимум в нескольких странах мира мы закроем наши посольства - там, где видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи", -
"Но мы уделим внимание расширению нашего присутствия в перспективных с нашей точки зрения регионах", - заметил глава внешнеполитического ведомства.
Он напомнил о поручении, данном ранее Лукашенко относительно того, что надо всегда уделять больше внимания эффективности деятельности белорусских загранучреждений с учетом того, что они две трети своего времени уделяют или обязаны уделять внешнеэкономической деятельности.
"Это главный критерий оценки их работы. Предыдущая оптимизация состоялась в 2017-2018 годах. С того периода произошло много событий, поэтому назрела необходимость пересмотра прежней концепции деятельности загранучреждений, ее оптимизации", - сказал Макей.
Он пояснил, что при планировании оптимизации исходили из уровня развития внешнеэкономических отношений с теми или иными странами, внешнеэкономического сотрудничества, товарооборота и объема белорусского экспорта.
"Не хочу сказать, что мы закроем 10 посольств в одном регионе и сразу откроем 10 в другом регионе, такого нет. Мы будем двигаться поступательно", - сказал Владимир Макей.
При этом он заметил, что общая численность загранучреждений и их финансирование увеличиваться не будут.
Заметим, что на сегодняшнем совещании Лукашенко помимо "внешнеэкономической эффективности" затронул и
"Нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность", - заявил Лукашенко
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Белорусские посольства могут быть закрыты в нескольких странах мира, заявил министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у Лукашенко.
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