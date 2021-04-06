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Макей: Мы закроем посольства в нескольких странах

06.04.2021 15:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские посольства могут быть закрыты в нескольких странах мира, заявил министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у Лукашенко.



"Как минимум в нескольких странах мира мы закроем наши посольства - там, где видим, что на протяжении длительного периода их работа не приносит нужной внешнеэкономической отдачи", - заявил Макей.

"Но мы уделим внимание расширению нашего присутствия в перспективных с нашей точки зрения регионах", - заметил глава внешнеполитического ведомства.

Он напомнил о поручении, данном ранее Лукашенко относительно того, что надо всегда уделять больше внимания эффективности деятельности белорусских загранучреждений с учетом того, что они две трети своего времени уделяют или обязаны уделять внешнеэкономической деятельности.

"Это главный критерий оценки их работы. Предыдущая оптимизация состоялась в 2017-2018 годах. С того периода произошло много событий, поэтому назрела необходимость пересмотра прежней концепции деятельности загранучреждений, ее оптимизации", - сказал Макей.

Он пояснил, что при планировании оптимизации исходили из уровня развития внешнеэкономических отношений с теми или иными странами, внешнеэкономического сотрудничества, товарооборота и объема белорусского экспорта.

"Не хочу сказать, что мы закроем 10 посольств в одном регионе и сразу откроем 10 в другом регионе, такого нет. Мы будем двигаться поступательно", - сказал Владимир Макей. 

При этом он заметил, что общая численность загранучреждений и их финансирование увеличиваться не будут.

Заметим, что на сегодняшнем совещании Лукашенко помимо "внешнеэкономической эффективности" затронул и тему "деструктивной деятельности" некоторых стран, из-за чего, по его мнению, иметь там посольство вовсе не обязательно, а в случае необходимости решения каких-то вопросов можно воспользоваться, по его словам, международными площадками.

"Нет необходимости держать политических советников в странах, которые заморозили с нами контакты в силу своих предубеждений или ведут против нас деструктивную деятельность", - заявил Лукашенко
 
 
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Белорусские посольства могут быть закрыты в нескольких странах мира, заявил министр иностранных дел Владимир Макей по итогам совещания у Лукашенко.
 
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