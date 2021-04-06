Погода в СНГ: в Армении потеплеет на десять градусов, в Беларуси ожидается сильный ветер

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно и плюс 12 ожидается сегодня в Москве и области. Ночью температура может опуститься до ноля. О погоде в странах Содружества – в материале телеканала «МИР 24».

В Восточном Казахстане сохраняется нестабильная паводковая обстановка . Ежедневно сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям области совершают облет самых опасных участков русел рек Иртыш, Красноярка, Бухтарма и Глубочанка.

За последние две недели площадь снежного покрова в регионе уменьшилась в несколько раз. В апреле, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до плюс 10. Поэтому на территории действует режим повышенной готовности.

«В 19 населенных пунктах возможны паводковые явления только в случае ухудшения погодных условий, повышения температурного фона, обильных осадков, увеличения склоновых стоков и подъема уровня воды в реках», – рассказал начальник Управления предупреждения Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Алексей Штыкель.

В столице Кыргызстана переменная облачность. Осадков синоптики не обещают, а воздух прогреется до 16 градусов. Сегодня многоэтажные дома начинают отключать от центрального отопления. В этом году это делают на неделю позже обычного. В мэрии пояснили: погода была переменчивой, и допустить вспышки сезонной простуды и ОРВИ было нельзя.

Днем в Беларуси воздух прогреется до плюс девяти градусов. Порывы ветра в отдельных районах будут достигать 18 метров в секунду. В Гомельской и Могилевской областях пройдет дождь и мокрый снег. С потеплением в республике начинается пожароопасный сезон.

Сотрудники МЧС проводят мониторинг Минска при помощи квадракоптеров. Внимание уделяют железнодорожным путям, паркам и промышленным территориям. Самое распространенное нарушение – плохая уборка сухой растительности. Стоит отметить, что за пал травы грозит штраф до 330 долларов.

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В Армении потеплеет на десять градусов. Такой прогноз синоптики дают до конца недели. На севере, в Шираке, днем будет плюс 13, на юге – в Сюнике – до 25. В столице воздух прогреется до 20 градусов.

С приходом тепла повышается риск пожаров. На полях жгут сухую траву. Фермеры считают, что так урожай будет выше. Однако специалисты говорят, что огонь может нанести вред экологии и привести к крупным пожарам. В МЧС в этом году уже зарегистрировали больше ста случаев сожжения травы.

Сегодня в столице Таджикистана переменная облачность, без осадков и до плюс 20. Небольшие дожди синоптики обещают только на востоке страны, в Горно-Бадахшанской автономной области. Там восемь градусов тепла. Жители Душанбе сейчас стараются больше времени проводить на свежем воздухе, преимущественно в парках и скверах. Столичная мэрия назвала самые благоустроенные и популярные среди них. На первом месте – парк имени Ахмада Дониша. Сейчас он утопает в тюльпанах.

Сегодня в Баку и районах республики ожидается сильный ветер. Его порывы местами будут достигать 20 метров в секунду. Апрель преподнес жителям столицы неожиданный сюрприз. В парке Гейдара Алиева зацвела сакура. Десять саженцев японское посольство подарило Азербайджану в знак дружбы еще в 2009 году. Тогда мало кто верил, что дерево так хорошо адаптируется к местному климату.