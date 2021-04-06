Нацбанк принял решение о количестве денег, которые можно безболезненно снимать в банкоматах

В Беларуси операции по снятию наличных в банкоматах на 200 базовых величин (5.800 рублей) и более будут считаться подозрительными.





Это предусматривает постановление правления Национального банка № 82 от 31 марта «Об отдельных вопросах внутреннего контроля при осуществлении банковских операций», которое регулятор направил коммерческим банкам.

«Установить, что банки выявляют в деятельности клиентов финансовые операции, соответствующие критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций… за анализируемый период — одна календарная неделя и при достижении суммы финансовых операций за анализируемый период, равной или превышающей 200 базовых величин», — говорится в постановлении.

Коммерческие банки не позднее трех рабочих дней принимают решение о признании таких операций подозрительными, сказано в постановлении Нацбанка.

Следует отметить, что с конца декабря 2014 года (на основании постановления правления Нацбанка № 818 от 24 декабря 2014 года) подозрительными считались операции по снятию наличных в банкоматах на сумму, равную 500 и более базовых величин (на данный момент это 14.500 рублей).

Оперативный комментарий в Нацбанке для выяснения причин изменения суммы, которая считается подозрительной, не удалось.

Следует отметить, что регулятор внес и иные изменения в законодательство по вопросам внутреннего контроля при осуществлении банковских операций.

В частности, определены критерии, на основании которых будут выявлять «компании-оболочки» (субъекты с повышенным риском участия в схемах легализации преступных доходов, уклонения от уплаты налогов, сборов (пошлин), сокрытия коррупционных и других преступлений в экономической сфере).

Согласно постановлению правления Нацбанка № 81, которое также принято 31 марта и опубликовано на сайте регулятора, критерием отнесения к «компании-оболочке» указано «систематическое представление клиентом (банка. — БелаПАН.) платежных инструкций на выплату значительных штрафных санкций, пеней, неустоек другим субъектам».

В прошлом году инициатива BY_help перечисляла средства участникам мирных акций протеста, которые были привлечены к административной ответственности, для компенсации расходов, связанной с уплатой штрафов. Белорусские власти в лице правоохранительных органов расценили такие выплаты, которые осуществляла кампания BY_help, как финансирование протестных акций и принимали решения о наложении ареста на счета получателей средств.