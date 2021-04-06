«По техническим причинам». Белорусский кинофестиваль переносят на неопределенный срок

Источник материала: Tut.by

Белорусский фестиваль документального кино BelarusDocs, который должен был пройти с 13 по 19 апреля, переносится на неопределенный срок. Об этом сообщает команда проекта.



Фото: unsplash.com

Организаторы BelarusDocs приняли решение перенести запланированный на середину апреля фестиваль документального кино. Он должен был пройти в Сети, но «по техническим причинам» фестиваль состоится позже.

Новые даты пока не анонсируются. Они появятся на официальном сайте кинофестиваля и в социальных сетях проекта, обещают организаторы.

Онлайн-показы в рамках четвертого BelarusDocs были запланированы с 13 по 19 апреля. На фестивале должны были показать фильмы белорусских документалистов Галины Адамович, Любови Земцовой, Максима Шведа, Дарьи Юркевич, Юлии Шатун и других авторов. Тематический акцент планировалось сделать на правах человека.