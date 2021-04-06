В Гродно помещения, где были бистро «Светофор» и популярная «Пельменная», выставили на аукцион

Источник материала: Tut.by

Помещение кафе «Семафор» на улице Советской, где когда-то размещалась известная в городе «Пельменная», выставили на аукцион. Помещение пустует уже больше года, поэтому собственник — Гродненский областной комитет природных ресурсов и окружающей среды — решил выставить ее на торги, рассказывает «Вечерний Гродно».



Фото: vgr.by

Помещение на Советской, 23, где последние годы работал ресторан-бистро «Семафор», а до него располагалась популярная в советское время «Пельменная», можно будет купить на открытом аукционе.

Кафе «Пельменная» в свое время было очень популярной гродненской точкой общепита. Оно открылось в 1961 году и работало до середины 2000-х, когда закрылась на довольно долгий ремонт. Перед заведением находилась палатка, где торговали пирожками.

Почти пять лет спустя, 5 августа 2010 года, на этом месте открылось бистро «Семафор», интерьеры которого были выдержаны в «железнодорожном» стиле.

— «Пельменная» была одним из наиболее популярных мест. В советское время там было четыре или пять видов пельменей: с маслом, со сметаной, с уксусом и с чем-то еще. Кроме пельменей там были разные легкие закуски, салаты, винегрет, а стоило все недорого. Можно было поесть дешево и сытно — уложиться в два-три рубля, — рассказывал ранее TUT.BY гродненец Юрий.

В «Пельменной» продавалось и спиртное, но люди шли именно за пельменями, порция их тогда стоила около рубля.



Фото: vgr.by

В ресторане-бистро «Семафор», который появился на месте «Пельменной», подавали пиццы, горячие обеды, отдельно работал бар. Были в меню и пельмени. Однако в начале прошлого года заведение было закрыто.

Сейчас помещения, где были кафе, можно получить в аренду.

Условие собственника помещения: новый арендатор обязан открыть там заведение общепита либо торговый объект. Кстати, площадь помещений — 186 кв. метров.

Собственник заверяет, что помещение находится в хорошем состоянии. К тому же, как видно на фотографиях, характерные элементы дизайна «Семафора» в виде фрагмента ж/д путей на потолке и прочая железнодорожная тематика сохранены.



Пельменная в 1980-е годы

Стартуют торги с 788 рублей. При наличии покупателей торги состоятся 4 мая, при этом заявки для участия необходимо подавать по 28 апреля включительно в Гродненский центр недвижимости.

Здание на Советской, 23, было построено в 1856 году. Первоначально дом принадлежал Северину и Теодоре Ромерам. Так как Северин являлся участником восстания 1863 года, его сослали в Сибирь, а здание продали семейству Ясеновских, которые открыли тут отель «Петербургский», а также лавку вин и колониальных товаров. В начале XX века здание снова меняет владельцев, которые переименовывают отель в «Московский». Среди гродненских старожилов это здание часто фигурировало как «дом повстанцев».



Фото: Ян Лелевич

Кстати, в 1920-х годах здесь Гродно — тогда и сейчас">располагался Белорусский национальный комитет, проходили белорусские вечеринки, курсы языка, работали редакция газеты «Беларусь», Центральный белорусский совет Гродненщины, белорусский клуб «Наша хатка». И здесь же проходили заседания Правительства БНР. Белорусские деятели здесь обедали или собирались за чаем — и так обсуждали насущные государственные дела.