Источник материала: Onliner

Как часто конфликт между людьми возникает фактически на ровном месте, из-за досадного недопонимания или недостатка терпения. Девушка вызвала такси, водитель приехал и стал ее дожидаться. Девушка задержалась, поэтому водитель уехал. Такая вот рядовая история тем не менее переросла в скандал со взаимными претензиями и некорректной, даже оскорбительной репликой.

Девушка Марина

Наша читательница Марина рассказала Onliner свою версию произошедшего инцидента.

— Я вызвала «Яндекс Go» ночью. Приезжает машина, я нажимаю кнопку «Уже иду», после чего водитель в чат мне отвечает: «Заметно...» Чувствую, что как-то странно отвечает и будто троллит меня. Еще что-то написал, не помню дословно. Я одеваюсь, выхожу, пишу ему: «Я спускаюсь в лифте, 1 минута». Он мне: «Жду с нетерпением!!!)))) Не торопись сильно». Выхожу. На улице машины нет, час ночи. Я звоню и говорю: «Вы где? Я вас не вижу». Он мне: «Посмотри внимательнее, конечно, не видишь, потому что я уехал» — и бросил трубку, — сообщила нам девушка.

В целом ситуация кажется понятной. Не вполне ясно только, как долго в действительности ждал таксист с учетом того, что после сообщения «Уже иду» клиентка стала одеваться.

— А долго он вас ждал?

— Не помню точно, минут 5—10, думаю, в этом промежутке, — ответила она.

При этом, как указала девушка, когда она спускалась и шла к точке посадки, она видела, как отъезжал автомобиль. То есть разминулись буквально чуть-чуть.

— При это заказ остался висеть, будто он меня ждет. Всегда водители ждали, просто нажимали кнопку, чтобы капали копейки сверху за ожидание, никаких проблем не было. К тому же у меня есть белорусский номер в приложении, мне могли и позвонить. Я пользуюсь «Яндекс Go» каждый день почти, порой и по несколько раз в день, но подобного со мной не происходило, — говорит Марина.

Понимая, что с этим водителем она уже никуда не поедет, девушка, по ее словам, пишет сообщение: «Ждите хороший отзыв от меня». В ответ пришло сообщение с недопустимым содержанием.





— Я закрыла заказ, потому что он продолжал висеть. На улице ночью стою одна, блин, под фонарем! Вызываю другую машину, ожидаю еще 7 минут прибытия и уезжаю на Зыбицкую, на день рождения друзей, в бар, — добавила собеседница.

Девушка решила не игнорировать произошедшее и обратилась в милицию. Там ей, как она отметила, сказали, что не могут привлечь водителя к административной ответственности, так как он просто некорректно выполнил свою работу, и предложили обратиться в службу «Яндекс Go» с претензией, что Марина и сделала. Там, как она отметила, ее попросили составить претензию на имя таксопарка в свободной форме, а также предложили юридическую помощь для составления претензии.

— Со мной подобная ситуация в жизни впервые, и я не захотела все так и оставить, махнув рукой. Принципиально не пожалею времени, хочу, чтобы этот [неприятный человек] ответил за свои слова и за свою выходку, — заявила наша читательница.

Заставляете ли вы таксиста вас ждать?

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Водитель Кирилл

Корреспонденту Onliner удалось связаться с водителем, который приезжал на тот заказ. Водителя зовут Кирилл, он согласился описать свое видение произошедшей ситуации. Примечательно, что во многом представленные версии клиентки и водителя сходятся.

— Я приехал на вызов — никого нет. И долго никто не выходил, я ждал больше положенного времени, — утверждает водитель. — В программе есть чат для общения клиента с водителем. И у нас состоялся примерно такой диалог: «Подождите, я уже выхожу». — «Никого нет». — «Ой, подождите, я выхожу». Собственно, спустя еще какое-то время я уехал. И тогда вдогонку мне прилетает такая реплика: «Жди отзыв». В чат я ответить не мог, потому что заказ клиентом уже был отменен. Но мне этот клиент звонил на мобильный, поэтому я ответил сообщением на этот номер в грубой форме, что мне безразличны и его отзывы, и он сам. Она мне в СМС задала уточняющий вопрос, тогда я ответил, чтобы она не брала в голову: я уже понял, что это девушка. Они просто обычно очень долго выходят — вот и все.

Кирилл отметил, что, на его взгляд, его ответ в сообщении согласуется с высказанной угрозой пожаловаться.

— Они [клиенты] вечно пугают водителей отзывами. Меня, честно говоря, это задело. Если бы она просто отменила заказ — никаких вопросов, — сказал собеседник.

— Клиенты, которые опаздывают, — это большая проблема?

— Безусловно. Комиссия «Яндекса» и так большая, и ты понимаешь, что работаешь за небольшие деньги — да, это старая песня, но так оно и есть. Плюс это усугубляется отношением клиентов. Человек заказал тариф «Эконом». Если он на месте, если он готов — хорошо. А то они очень любят включать джина: «Подожди». Потом могут добавлять точки, не указывая это в программе. А подождите, а все равно по маршруту, а давайте заберем моего друга — все это психологически давит, цена ведь за поездку фиксированная, — отметил водитель.

К слову, он упомянул, что при вызове Мариной точка посадки была выставлена на остановке общественного транспорта, что лишь добавляло нервозности с учетом времени ожидания.

— Она выходила дольше 10 минут. Я стоял на остановке по проспекту Дзержинского, к ее дому по-другому не доедешь. Все это создает напряженные условия, а оплата за ожидание — она ведь чисто символическая. В любом случае все зависит от подхода и от манеры общения: и мой ответ был именно ответом на ее реплику, — добавил собеседник.

Бывало ли, что таксист вас не дожидался?

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Пресс-служба «Яндекс Go»

В компании «Яндекс Go» о ситуации, понятное дело, знают, они получили претензию от клиента.

— Водитель не должен был уезжать, пока не истекло 10 минут. Это максимальное время ожидания в сервисе. Наша служба поддержки уже связалась с парком-партнером и водителем и напомнила о правилах платформы, — сообщили корреспонденту Onliner в пресс-службе «Яндекс Go».

Как отметили в сервисе, первые три минуты водитель ждет бесплатно, затем ожидание платное.

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