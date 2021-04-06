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Сравним? 14 признаков фашизма от Лоренса Бритта

06.04.2021 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политолог Лоренс Бритт (Dr. Lawrence Britt) опубликовал еще в 2003 году в журнале Free Inquiry статью "Fascism Anyone?", в которой выделил "14 признаков, идентифицирующих фашизм" в той или иной стране.

Бритт изучил фашистские режимы Гитлера, Муссолини, Франко, Сухарто и Пиночета и пришел к выводу, что все они имели одинаковые характеристики, пишет а воем телеграме политолог Дмитрий Болкунец



А теперь подумайте, что именно из вышеперечисленного вы наблюдаете сейчас в Беларуси.
 
 
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Политолог Лоренс Бритт (Dr. Lawrence Britt) опубликовал еще в 2003 году в журнале Free Inquiry статью "Fascism Anyone?", в которой выделил "14 признаков, идентифицирующих фашизм" в той или...
 
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