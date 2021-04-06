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Сравним? 14 признаков фашизма от Лоренса Бритта
Источник материала: Партизан
Политолог Лоренс Бритт (Dr. Lawrence Britt) опубликовал еще в 2003 году в журнале Free Inquiry статью "Fascism Anyone?", в которой выделил "14 признаков, идентифицирующих фашизм" в той или иной стране.
Бритт изучил фашистские режимы Гитлера, Муссолини, Франко, Сухарто и Пиночета и пришел к выводу, что все они имели одинаковые характеристики, пишет а воем телеграме политолог Дмитрий Болкунец
А теперь подумайте, что именно из вышеперечисленного вы наблюдаете сейчас в Беларуси.
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Политолог Лоренс Бритт (Dr. Lawrence Britt) опубликовал еще в 2003 году в журнале Free Inquiry статью "Fascism Anyone?", в которой выделил "14 признаков, идентифицирующих фашизм" в той или...
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