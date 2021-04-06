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Forbes обновил список богатейших людей мира

06.04.2021 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших миллиардеров мира. Четыре года подряд его возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого на этот раз оценили в $177 млрд, то есть плюс $64 млрд за год.



Особенность рейтинга этого года — Безос теперь не единственный в списке, чье состояние измеряется 12-значными суммами. На этот раз таких миллиардеров четверо. На второй строчке — Илон Маск. Всего за год он поднялся в рейтинге Forbes с 31-го места в результате роста акций Tesla более чем на 700%. Теперь состояние Маска оценили в $151 млрд, или плюс $126 млрд за год.

Бронзу рейтинга присудили владельцу модного дома LVMH Бернару Арно, состояние которого Forbes оценил в $150 млрд, то есть вдвое больше прошлогодних показателей. А вот Билл Гейтс потерял позиции, опустившись со второй строчки на четвертую, хотя и стал заметно богаче — с $98 млрд до $124 млрд. Замыкает пятерку основатель Facebook Марк Цукерберг, чье состояние выросло с $54,7 млрд до $97 млрд.

В десятку рейтинга Forbes также записали инвестора Уоррена Баффета, состояние которого оценили в $96 млрд. Следом идут основатель Orcle Ларри Эллисон ($93 млрд), а также основатели Google Ларри Пейдж ($91,5 млрд) и Сергей Брин ($89 млрд). В топ-10 оказался и богатейший бизнесмен Индии, владелец Reliance Industries Мукеш Амбани ($84,5 млрд).

В этом году рейтинг Forbes составили в 35-й раз и оценили в нем состояние 2755 миллиардеров, что на 660 больше прошлогоднего списка. За год пандемии их совокупное состояние увеличилось почти на 64% и превысило $13 трлн.
 
 
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Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших миллиардеров мира. Четыре года подряд его возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого...
 
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