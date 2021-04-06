|
Фотофакт. В Бресте на границе с Польшей вновь большие очереди фур — 9 километров
Источник материала: Партизан
Фотофакт от ВаськиПилота. Большая очередь из грузовиков в ПП «Козловичи» снова в Бресте. Как сообщает автор фото, очередь примерно 9 километров, почти до Каменецкого кольца.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотофакт от ВаськиПилота. Большая очередь из грузовиков в ПП «Козловичи» снова в Бресте. Как сообщает автор фото, очередь примерно 9 километров, почти до...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)