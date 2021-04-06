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Фотофакт. В Бресте на границе с Польшей вновь большие очереди фур — 9 километров

06.04.2021 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Фотофакт от ВаськиПилота. Большая очередь из грузовиков в ПП «Козловичи» снова в Бресте. Как сообщает автор фото, очередь примерно 9 километров, почти до Каменецкого кольца.
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Теги: Брест
 
 
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Фотофакт от ВаськиПилота. Большая очередь из грузовиков в ПП «Козловичи» снова в Бресте. Как сообщает автор фото, очередь примерно 9 километров, почти до...
 
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