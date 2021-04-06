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Беларусы могут выступить на "Евровидении"

06.04.2021 15:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский фонд культурной солидарности предложил организаторам "Евровидения", чтобы белорусские артисты выступили на шоу в качестве музыкальных гостей

Беларусы могут выступить на "Евровидении"
Белорусский фонд культурной солидарности предложил организаторам конкурса «Евровидение» пригласить белорусских артистов в качестве музыкальных гостей во время прямой трансляции шоу и исполнить композицию «Love shine a light», с которой Великобритания в 1997 году выиграла песенный конкурс

"Мы предложили продюсерам конкурса «Евровидение», чтобы во время одного из интервал-актов эфира в качестве музыкальных гостей во время прямого эфира выступили группы NaviBand и VAL вместе с оперной певицей Маргаритой Левчук", - написал руководитель фонда Сергей Будкин на своей странице в Facebook.

Напомним, что Европейский вещательный союз отстранил Беларусь от участия в песенном конкурсе «Евровидение». В ЕВС заявили, что представленные на конкурсы песни группы «Галасы ЗМеста» нарушают правила конкурса.
 
 
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Белорусский фонд культурной солидарности предложил организаторам "Евровидения", чтобы белорусские артисты выступили на шоу в качестве музыкальных гостей
 
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