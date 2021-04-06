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Беларусы могут выступить на "Евровидении"
Источник материала: Партизан
Белорусский фонд культурной солидарности предложил организаторам "Евровидения", чтобы белорусские артисты выступили на шоу в качестве музыкальных гостей
Белорусский фонд культурной солидарности предложил организаторам конкурса «Евровидение» пригласить белорусских артистов в качестве музыкальных гостей во время прямой трансляции шоу и исполнить композицию «Love shine a light», с которой Великобритания в 1997 году выиграла песенный конкурс
"Мы предложили продюсерам конкурса «Евровидение», чтобы во время одного из интервал-актов эфира в качестве музыкальных гостей во время прямого эфира выступили группы NaviBand и VAL вместе с оперной певицей Маргаритой Левчук", -
Напомним, что Европейский вещательный союз отстранил Беларусь от участия в песенном конкурсе «Евровидение». В ЕВС заявили, что представленные на конкурсы песни группы «Галасы ЗМеста» нарушают правила конкурса.
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Белорусский фонд культурной солидарности предложил организаторам "Евровидения", чтобы белорусские артисты выступили на шоу в качестве музыкальных гостей
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