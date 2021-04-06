Белорусский фонд культурной солидарности предложил организаторам конкурса «Евровидение» пригласить белорусских артистов в качестве музыкальных гостей во время прямой трансляции шоу и исполнить композицию «Love shine a light», с которой Великобритания в 1997 году выиграла песенный конкурс





написал руководитель фонда Сергей Будкин на своей странице в Facebook. "Мы предложили продюсерам конкурса «Евровидение», чтобы во время одного из интервал-актов эфира в качестве музыкальных гостей во время прямого эфира выступили группы NaviBand и VAL вместе с оперной певицей Маргаритой Левчук", -руководитель фонда Сергей Будкин на своей странице в Facebook.





Напомним, что Европейский вещательный союз отстранил Беларусь от участия в песенном конкурсе «Евровидение». В ЕВС заявили, что представленные на конкурсы песни группы «Галасы ЗМеста» нарушают правила конкурса.







