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Стачком «Беларуськалия» вновь призвал Yara разорвать контракт с предприятием

06.04.2021 15:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Стачком «Беларуськалия» вновь призывает руководителя норвежской компании Yara разорвать контракт с белорусским предприятием. Как сообщил телеграм-канал стачкома, об этом говорится в открытом письме генеральному директору Yara Свейну Тору Холшеру.

Стачком «Беларуськалия» вновь призвал Yara разорвать контракт с предприятием

В письме представители стачкома еще раз указали на «массовые репрессии в отношении рабочих, а также на ложь со стороны руководства "Беларуськалия" и независимого профсоюза», передает БелаПАН.

«Уважаемый Свейн Тор Холшер, мы благодарны вам за то, что после нашего обращения в сентябре 2020 года вы вышли с нами на связь и интересуетесь развитием событий. Мы открыто заявляем, что руководство "Беларуськалия" целенаправленно вводит вас в заблуждение, — говорится в письме. — На работников, находящихся в поистине независимых профсоюзах, идет систематическое давление, а тем, кто хочет выйти из провластного профсоюза, просто не подписывают заявления об уходе. За время ваших переговоров сотни наших коллег были подвергнуты репрессиям, арестам, пыткам в тюрьмах, штрафам, увольнениям, некоторые, опасаясь за свою жизнь, вынуждены были бежать из страны. Репрессии продолжаются с неослабевающей силой».

Как отмечает телеграм-канал, позицию стачкома «Беларуськалия» поддерживают офис Светланы Тихановской и Народное антикризисное управление, а также почти 84 000 людей по всему миру, подписавшие петицию к компании Yara.

Ранее генеральный директор Yara International и другие представители компании заявили, что разделяют позицию норвежского правительства о поддержке демократической Беларуси и прав человека. Норвежцы дважды приезжали в Беларусь и встречались с руководством «Беларуськалия» (18 сентября и 10 декабря 2020 года) по поводу забастовки рабочих и условий труда на предприятии. Холшер отметил, что «порог неприемлемости ситуации на "Беларуськалии" уже пройден», будут рассматриваться новые возможности давления на белорусских партнеров и способы помощи бастующим.

 
 
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Стачком «Беларуськалия» вновь призывает руководителя норвежской компании Yara разорвать контракт с белорусским предприятием. Как сообщил телеграм-канал стачкома,...
 
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