Онопко прокомментировал назначение Гончаренко главным тренером «Краснодара»

Источник материала: Tut.by

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером «Краснодара».



Фото: pfc-cska.com

— «Краснодару» оперативно нужно было найти замену Мусаеву. Сергей Галицкий (президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». — Прим.) сделал хороший выбор, назначив Гончаренко. После паузы Виктор Михайлович немного передохнул. Он хорошо знает Краснодар, потому что уже работал в этом городе. У него всё должно получиться.

Галицкий и Гончаренко сработаются. Виктор Михайлович бывает чересчур эмоциональным в раздевалке или на бровке, от него исходит бешеная энергия, но в обычной жизни вне футбола он спокойный и уравновешенный человек. Да, после игры может с судьями поговорить, но это нормальная история. Он переживает за результат и за игру — это эмоции. Думаю, Гончаренко и Галицкий найдут общий язык.

Виктору Михайловичу желаю здоровья и удачи. Он любит футбол и, когда дела идут не очень хорошо, вникает, ищет проблему. У него всё должно получиться, — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата».