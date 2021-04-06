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Семь самых громких и крупных утечек данных 21 века
Источник материала: Tut.by
Не так давно в Facebook произошла серьезная утечка: личные данные 533 миллионов человек оказались на хакерском форуме, причем среди них
Как
Исследования показывают, что существуют три основные причины утечки данных: атаки злоумышленников (кибератаки, попытки фишинга, вредоносное ПО, программы-вымогатели и тому подобное), человеческий фактор и системные сбои.
Yahoo
В сентябре 2016 года американская компания Yahoo, создавшая популярный поисковик, объявила, что в 2014 году стала жертвой
Но затем в декабре того же года Yahoo раскрыла еще одно преступление, совершенное в 2013 году другим злоумышленником, которое скомпрометировало имена, даты рождения, адреса электронной почты и пароли, а также контрольные вопросы и ответы одного миллиарда учетных записей пользователей. Компания
Это серьезно подмочило репутацию поисковика и сбило его рыночную стоимость. Так, в числе прочего из-за этого инцидента компания Verizon приобрела основной интернет-бизнес Yahoo за 4,48 миллиарда долларов, что было ниже изначальной суммы примерно на 350 миллионов долларов.
Sina Weibo
Sina Weibo — это китайский аналог Twitter с более чем 500 миллионами пользователей. Казалось бы, китайские приложения должны быть надежно защищены, но в марте 2020 года появились сведения, что настоящие имена пользователей сайта, их пол, местоположение, а также номера телефонов 172 миллионов пользователей выставили на продажу в даркнете. Паролей при этом не было, что может объяснить низкую цену всего в 1799 юаней (примерно 250 долларов долларов США).
Всего утечка
Marriott International
В ноябре 2018 года международная компания по управлению гостиничными сетями Marriott International
Злоумышленники смогли получить номера паспортов постояльцев, данные о поездках и другую личную информацию. Считается, что также были похищены номера кредитных карт и даты истечения их срока действия более 100 миллионов клиентов, но Marriott не уверен, смогли ли злоумышленники расшифровать номера кредитных карт.
Согласно
Myspace
Хотя Myspace уже давно не является популярной соцсетью, в 2016 году название этого сайта попало в заголовки СМИ. Тогда стало известно, что данные 360 миллионов учетных записей пользователей
По заявлению компании, утерянные данные включали адреса электронной почты, пароли и имена пользователей для «части учетных записей, которые были созданы до 11 июня 2013 года на старой платформе Myspace».
Причем любопытно, что данные юзеров Myspace выставил на продажу хакер под псевдонимом Peace_of_mind — позже он опубликовал данные и из
Позже база Myspace и вовсе
Zynga
В сентябре 2019 года пакистанский хакер по имени Gnosticplayers заявил, что взломал базу данных разработчика онлайн-игр Zynga и получил доступ к данным 218 миллионов игроков. Сама компания
Adobe
В начале 2013 года блогер Брайан Кребс, который занимается вопросами безопасности,
В том же месяце компания увеличила число пострадавших от утечки, включив в список скомпрометированных данных идентификаторы и зашифрованные пароли для 38 миллионов пользователей.
Но реальное количество оказалось выше. Так, уже упомянутый Брайан Кребс сообщил, что опубликованный в Сети файл содержит более «150 миллионов пар имен пользователей и хешированных паролей, взятых у Adobe». Дальнейшее расследование показало, что взлом также затронул имена, идентификаторы, пароли и информацию о дебетовых и кредитных картах клиентов.
В результате Adobe пришлось выплатить пострадавшим 1 миллион долларов.
eBay
В мае 2014 года американская компания eBay сообщила, что в мае 2014 года в результате хакерской атаки был раскрыт
Тогда компания попросила клиентов сменить пароли. К счастью, финансовая информация, например номера кредитных карт, хранилась отдельно и не была скомпрометирована. Но все равно компанию подвергли критике за отсутствие связи со своими пользователями и плохую реализацию процесса обновления пароля.
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Самая крупная из них затронула 3 миллиарда пользователей.
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