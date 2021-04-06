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В США полицейский забавно отбивался от напавших на него индюков
Источник материала: Tut.by
Вероятно самых назойливых в мире нарушителей довелось встретить этому американскому полицейскому. На видео видно, как правоохранитель отбивается от индюков, зачем-то его преследующих. Страж порядка пытается отпугнуть птиц с помощью служебной формы в то время как мужчину снимают из припаркованной рядом машины. Ролик, опубликованный в TikTok, успел собрать почти 50 тысяч лайков.
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Страж порядка для индюков, видимо, ничем не отличается от всех остальных людей.
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