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В США полицейский забавно отбивался от напавших на него индюков

06.04.2021 16:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вероятно самых назойливых в мире нарушителей довелось встретить этому американскому полицейскому. На видео видно, как правоохранитель отбивается от индюков, зачем-то его преследующих. Страж порядка пытается отпугнуть птиц с помощью служебной формы в то время как мужчину снимают из припаркованной рядом машины. Ролик, опубликованный в TikTok, успел собрать почти 50 тысяч лайков. 

@lisabates8

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Страж порядка для индюков, видимо, ничем не отличается от всех остальных людей.
 
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