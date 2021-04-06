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Forbes опубликовал рейтинг самых богатых бизнесменов. Илон Маск поднялся в нем на 29 мест
Источник материала: Tut.by
На второй строчке рейтинга с состоянием в 151 миллиард долларов разместился глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск. Год назад он был лишь 31-м в списке самых богатых бизнесменов, а его состояние составители рейтинга оценивали в 24,6 миллиарда долларов.
Третье место досталось президенту Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно со 150 миллиардами долларов. Год назад Арно был на четвертом месте, а его состояние Forbes оценивал в 76 миллиардов долларов.
Знаменитый инвестор Уоррен Баффет впервые более чем за 20 лет не попал в топ-5. Хотя его состояние и выросло с 67,5 миллиардов долларов до 96 миллиардов, этого оказалось достаточно лишь для шестого места.
В целом, отмечает Forbes, совокупное состояние участников рейтинга, несмотря на пандемию и экономические проблемы по всему миру, выросло на рекордные 8 триллионов долларов, до 13,1 триллиона. Большинство участников верхней части списка представляют компании, работающие в сфере технологий.
Среди тех, чьи состояния резко выросли за прошедший год, и основатель Telegram Павел Дуров. Он поднялся в рейтинге с 565-го на 112-е место. Его состояние, по оценке Forbes, выросло с 3,4 миллиарда до 17,2 миллиарда долларов. При этом издание считает, что Дуров представляет Объединенные Арабские Эмираты.
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Для оценки состояния участников рейтинга были взяты за основу котировки принадлежащих им акций по состоянию на 5 марта.
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