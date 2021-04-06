Forbes опубликовал рейтинг самых богатых бизнесменов. Илон Маск поднялся в нем на 29 мест

Источник материала: Tut.by

Forbes представил свой ежегодный рейтинг богатейших в мире бизнесменов. Первое место, как и год назад, занял основатель Amazon Джефф Безос. За год его состояние выросло со 113 миллиардов долларов до 177 миллиардов, сообщает Meduza .



Джеф Безос. Фото: Reuters

На второй строчке рейтинга с состоянием в 151 миллиард долларов разместился глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск. Год назад он был лишь 31-м в списке самых богатых бизнесменов, а его состояние составители рейтинга оценивали в 24,6 миллиарда долларов.

Третье место досталось президенту Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно со 150 миллиардами долларов. Год назад Арно был на четвертом месте, а его состояние Forbes оценивал в 76 миллиардов долларов.

Знаменитый инвестор Уоррен Баффет впервые более чем за 20 лет не попал в топ-5. Хотя его состояние и выросло с 67,5 миллиардов долларов до 96 миллиардов, этого оказалось достаточно лишь для шестого места.

В целом, отмечает Forbes, совокупное состояние участников рейтинга, несмотря на пандемию и экономические проблемы по всему миру, выросло на рекордные 8 триллионов долларов, до 13,1 триллиона. Большинство участников верхней части списка представляют компании, работающие в сфере технологий.

Среди тех, чьи состояния резко выросли за прошедший год, и основатель Telegram Павел Дуров. Он поднялся в рейтинге с 565-го на 112-е место. Его состояние, по оценке Forbes, выросло с 3,4 миллиарда до 17,2 миллиарда долларов. При этом издание считает, что Дуров представляет Объединенные Арабские Эмираты.

Для оценки состояния участников рейтинга были взяты за основу котировки принадлежащих им акций по состоянию на 5 марта. Помимо ежегодного рейтинга Forbes отслеживает изменения состояний самых богатых бизнесменов мира в режиме реального времени. В этом рейтинге, например, Маск давно вышел в число лидеров.