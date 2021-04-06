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Снизили сумму, которую можно снять наличными и не попасть под подозрение в «отмывании» (касается не всех)
Источник материала: Tut.by
В Беларуси снизили «потолок» по суммам, при снятии которых со счета в течение недели могут заподозрить в легализации преступных доходов, финансировании терроризма или даже распространении оружия массового поражения. Уточним сразу: эти новшества касаются далеко не всех, а тех, у кого есть карточка иностранного банка, а также тех, кто получает доходы из-за границы или иностранную безвозмездную помощь.
Что изменилось, если читать документы
В Беларуси изменились пороговые значения для снятия наличных согласно Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Об этом
Эти изменения вносит постановление Нацбанка № 82 от 31.03.2021 (его нет в открытом доступе, но оно есть в распоряжении редакции). В нем сказано, что банки выявляют в деятельности клиентов финансовые операции, соответствующие критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, определенных в Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Но если в инструкции речь идет о сумме, равной или превышающей 500 базовых величин (14 500 рублей), то постановление снижает планку до 200 базовых (5800 рублей). Также установлен анализируемый период — одна календарная неделя.
Согласно инструкции, эти пороговые значения распространяются на снятие наличных с карточек, эмитированных банками-нерезидентами, и на получение денежных средств, связанных с перечислением из-за границы доходов или иных денежных средств по бестоварным сделкам (услуги, займы, дивиденды, выигрыши), а также имеющих признаки иностранной безвозмездной помощи, использование которой осуществляется без регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности Управделами президента.
Постановление Нацбанка № 82 вступает в силу с даты принятия (то есть с 31 марта 2021 года) и действует по 31 декабря 2021 года включительно.
А если совсем упростить
Проще говоря, речь идет про снятие денег в течение 7 дней с карточек иностранных банков на территории Беларуси, а также с карточек (или со счетов), на которые поступают деньги из-за границы. Причем во втором случае, по всей видимости, может быть как «пластик» белорусских банков, так и счет нашего банка без привязанной карточки. При этом в случае с поступлениями из-за рубежа и перечисления на счет средств, которые похожи на иностранную безвозмездную помощь, «потолок» по суммам распространяется в том случаем, если «информация, имеющаяся у банка в отношении данного физического лица, не позволяет определить источник происхождения денежных средств».
В теории, если снять эти 200 базовых за более длительный период, чем 7 дней, то вопросы у банков не должны возникнуть. Но не банки могут перестраховаться.
В Нацбанке обещали прокомментировать это постановление позже. Когда комментарий будет, мы добавим его в этот материал.
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Снизили сумму, которую можно снять наличными и не попасть под подозрение в «отмывании» (касается не всех)
Но речь идет только о снятиях с карточек, выпущенных иностранными банками, или о получении денег из-за границы.
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