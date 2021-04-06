Снизили сумму, которую можно снять наличными и не попасть под подозрение в «отмывании» (касается не всех)

Источник материала: Tut.by

В Беларуси снизили «потолок» по суммам, при снятии которых со счета в течение недели могут заподозрить в легализации преступных доходов, финансировании терроризма или даже распространении оружия массового поражения. Уточним сразу: эти новшества касаются далеко не всех, а тех, у кого есть карточка иностранного банка, а также тех, кто получает доходы из-за границы или иностранную безвозмездную помощь.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что изменилось, если читать документы

В Беларуси изменились пороговые значения для снятия наличных согласно Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Об этом сообщает infobank.by. Если раньше физлица могли снять, не вызвав подозрений, до 500 базовых за раз или за определенный период, то теперь эта величина снизилась до 200 базовых за неделю (5800 рублей). Соответствующее постановление действует до 31 декабря 2021 года включительно.

Эти изменения вносит постановление Нацбанка № 82 от 31.03.2021 (его нет в открытом доступе, но оно есть в распоряжении редакции). В нем сказано, что банки выявляют в деятельности клиентов финансовые операции, соответствующие критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций, определенных в Инструкции о требованиях к правилам внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и распространения оружия массового поражения. Но если в инструкции речь идет о сумме, равной или превышающей 500 базовых величин (14 500 рублей), то постановление снижает планку до 200 базовых (5800 рублей). Также установлен анализируемый период — одна календарная неделя.

Согласно инструкции, эти пороговые значения распространяются на снятие наличных с карточек, эмитированных банками-нерезидентами, и на получение денежных средств, связанных с перечислением из-за границы доходов или иных денежных средств по бестоварным сделкам (услуги, займы, дивиденды, выигрыши), а также имеющих признаки иностранной безвозмездной помощи, использование которой осуществляется без регистрации в Департаменте по гуманитарной деятельности Управделами президента.

Постановление Нацбанка № 82 вступает в силу с даты принятия (то есть с 31 марта 2021 года) и действует по 31 декабря 2021 года включительно.

А если совсем упростить

Проще говоря, речь идет про снятие денег в течение 7 дней с карточек иностранных банков на территории Беларуси, а также с карточек (или со счетов), на которые поступают деньги из-за границы. Причем во втором случае, по всей видимости, может быть как «пластик» белорусских банков, так и счет нашего банка без привязанной карточки. При этом в случае с поступлениями из-за рубежа и перечисления на счет средств, которые похожи на иностранную безвозмездную помощь, «потолок» по суммам распространяется в том случаем, если «информация, имеющаяся у банка в отношении данного физического лица, не позволяет определить источник происхождения денежных средств».

В теории, если снять эти 200 базовых за более длительный период, чем 7 дней, то вопросы у банков не должны возникнуть. Но не банки могут перестраховаться.

В Нацбанке обещали прокомментировать это постановление позже. Когда комментарий будет, мы добавим его в этот материал.