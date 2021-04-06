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Фотофакт: Беларусь – Израиль. Трибуны, которые попадают в кадр трансляции, заполнили солдатами

06.04.2021 16:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во дворце спорта «Уручье» сегодня прошел матч квалификации ЧМ-2022 по мини-футболу Беларусь – Израиль.
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Игру в прямом эфире показал канал «Беларусь 5». 

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Во дворце спорта «Уручье» сегодня прошел матч квалификации ЧМ-2022 по мини-футболу Беларусь – Израиль.
 
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