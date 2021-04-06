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Фотофакт: Беларусь – Израиль. Трибуны, которые попадают в кадр трансляции, заполнили солдатами
Источник материала: Партизан
Во дворце спорта «Уручье» сегодня прошел матч квалификации ЧМ-2022 по мини-футболу Беларусь – Израиль.
Игру в прямом эфире показал канал «Беларусь 5».
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Во дворце спорта «Уручье» сегодня прошел матч квалификации ЧМ-2022 по мини-футболу Беларусь – Израиль.
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