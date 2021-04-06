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Александр Ивулин: «Кондратьев – футбольный и искренний мужик, но точно даже не 10-й кандидат на должность в сборной»

06.04.2021 16:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Автор канала «ЧестнОК» Александр Ивулин поделился мнением о назначении Георгия Кондратьева на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной Беларуси после отставки Михаила Мархеля.




«Недавно я удивлялся тому, что за 15 лет в мой родной Орше ничего не поменялось в плане футбольной инфраструктуры.

Сейчас просто улыбаюсь тому, что за почти 10 лет ничего не поменялось в нашей национальной сборной. Если вы что-то пропустили, то после отставки Михаила Мархеля выполнять обязанности главного тренера будет Георгий Кондратьев. Георгий Петрович – футбольный и по-настоящему искренний мужик, но точно даже не десятый кандидат на эту должность. Тем более, у него уже была неудачная попытка в работе с «националкой». Но, наверное, только в нашей федерации работает абсолютно удивительный закон тренерской сансары. Что-то не получилось? Давно находишься без работы на топ-уровне, но имеешь за плечами какое-то успешное прошлое? Отлично, вы нам подходите, ведь мы тоже живем прошлым.

Впрочем, до 2028-го и выхода на топ-турнир еще много времени. Тут можно присмотреться и к Михаилу Вергеенко, и к Анатолию Байдачному, и к Эдуарду Малофеву.

Или все-таки дело не в тренерах?
 
 
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Автор канала «ЧестнОК» Александр Ивулин поделился мнением о назначении Георгия Кондратьева на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной...
 
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