Минобразования не планирует закрывать лицеи

Лицеи в Беларуси закрывать не планируется, сообщает в телеграм-канале пресс-служба Министерства образования, комментируя информацию, которая накануне появилась в соцсетях.



Фото: lyceum1.minsk.edu.by

В соцсетях появились сообщения о том, что в стране могут закрыть все лицеи. В частности, об этом написал в «Фейсбуке» известный педагог Евгений Ливянт. «Появилась информация о закрытии всех лицеев в стране. Если это так, то такое решение приведет к катастрофическим последствиям для белорусской системы образования и, по сути, будет, на мой взгляд, преступлением против белорусского народа. Новая информация, пока не проверенная: закрывают городские лицеи без общежитий», — написал он.

Он опубликовал ссылку на сообщение о том, что набор в 10-е классы в следующем учебном году прекращает лицей № 1 Минска. Позже объявление с сайта лицея исчезло, объявлен набор в 10-й класс.

В телеграм-канале Минобразования министр Игорь Карпенко прокомментировал информацию о возможном закрытии всех лицеев в стране: «В ежегодных планах оптимизации Минского горисполкома и областных исполнительных комитетов, которые согласованы Министерством образования, закрытие либо реорганизация каких-либо общеобразовательных лицеев отсутствует».