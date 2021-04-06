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Учения МЧС и военных на Немане: навели переправу и эвакуировали людей

06.04.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Действия на случай нештатных происшествий отработали военнослужащие и пожарные на реке Неман, сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

По замыслу участникам учений предстояло решить комплекс задач. Согласно легенде, в результате таяния снега и дождей Неман вышел из берегов и подтопил населенные пункты, а резкое повышение уровня воды привело к разрушению моста.

© Photo : Минобороны Беларуси
Понтонная переправа

Чтобы восстановить транспортное сообщение, военные развернули понтоны и навели временный мост. Необходимо было максимально сократить время возведения конструкции, так как спасатели ехали по вызову на "пожар" на противоположном берегу.

Военные инженеры переправили технику МЧС. В свою очередь, врачи и сотрудники Красного креста смогли оказать помощь "пострадавшим".

© Photo : Минобороны Беларуси
Медики на месте учений

Всего в учебной аварийно-спасательной операции участвовали свыше 30 специалистов и десяти единиц техники.

Подобные учения проходят практически каждый год. Такое взаимодействие позволит успешно решать задачи в случае реального паводка.

 
Теги: Минск
 
 
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Военные и спасатели, врачи и волонтеры провели совместные тактико-специальные учения в Гродненской области.
 
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