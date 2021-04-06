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Эксперт: у отказа Украины от Минской переговорной площадки всего одна цель

06.04.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Эксперт о заявлении Украины по смене Минской переговорной площадки
Вице-премьер Украины Алексей Резников, являющийся министром по вопросам "временно оккупированных территорий", заявил об отказе от ведения переговоров по Донбассу в Минске, по его словам, Киев больше не будет участвовать в очном формате встреч в Беларуси, а для продолжения переговоров в рамках трехсторонней контактной группы придется искать другую страну. 
© Sputnik / Стрингер
Киев не отправит членов контактной группы по Донбассу в Минск - Резников

Это решение прокомментировал известный украинский эксперт, председатель правления Института украинской политики Константин Бондаренко.

"Это напоминает старый анекдот о дохнущих курах на птицефабрике, когда птицы закончились раньше, чем идеи по устранению мора. От перемены места встреч вряд ли что-нибудь изменится. Эта идея преследует лишь одну цель ― заморозить конфликт", ― сказал собеседник Sputnik.

По мнению Бондаренко, ситуация на Донбассе сейчас носит характер затянувшегося перемирия, которое должно закончиться либо миром, либо войной, но сегодня очевидно, что перемирие "висит на волоске".

Комментарий председателя правления Института украинской политики Константина Бондаренко слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Решение Украины об отказе от Минской переговорной площадки можно прокомментировать анекдотом ― на связи с радио Sputnik политический эксперт Константин Бондаренко.
 
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