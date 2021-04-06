Инфекционист: клещи в Беларуси стали опаснее, клещевой энцефалит - тяжелее

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 6 апр – Sputnik. Более тяжелый вариант клещевого энцефалита стал чаще встречаться в Беларуси: выявлены и целые очаги переносчиков опасной инфекции, и случаи инвалидности после их укусов.

Заведующий отделением нейроинфекций Городской клинической инфекционной больницы Минска Виктор Щерба рассказал, что в Беларуси чаще встречается западный вариант клещевого энцефалита: после укуса клеща-переносчика инфекции заболевание протекает куда легче.

Но в последнее время в стране стал встречаться восточный тип, более опасный.

"Птицы с востока к нам заносят клещей, которые дают более тяжелую клинику клещевого энцефалита. У нас уже и очаговые формы встречались, и инвалидность после клещевого энцефалита", - цитирует слова инфекциониста БелТА .

Напомним, что первые пострадавшие от укусов клещей стали обращаться к врачам уже в марте. Сезон клещей начался в Брестской области.

Клещи "просыпаются" в Беларуси ранней весной. В мае-июне их численность достигает пика, затем снижается и в августе-сентябре начинается второй пик. В Беларуси зарегистрировано 12 видов клещей. Они могут переносить инфекционные заболевания, самые частые – Лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит.

Что делать, если укусил клещ?

Заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич напомнила, как вести себя, если укусил клещ.

лучше всего при удалении клеща обращаться в учреждение здравоохранения

если такой возможности нет, попробуйте удалить его с помощью крепкой нитки, правильно выкручивая клеща

доставая клеща пинцетом не нажимайте на брюшко: это спровоцирует выброс инфицированной слюны в кровь человека или животного

не наносите на клеща никакие масляные растворы

в аптеках (и в ветеринарных тоже) есть немало средств, позволяющих безопасно извлечь клеща

после удаления обработайте место спиртовым раствором

обратиться к врачу стоит в любом случае: после осмотра доктор назначит профилактическое лечение

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