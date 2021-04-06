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Инфекционист: клещи в Беларуси стали опаснее, клещевой энцефалит - тяжелее
06.04.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр – Sputnik. Более тяжелый вариант клещевого энцефалита стал чаще встречаться в Беларуси: выявлены и целые очаги переносчиков опасной инфекции, и случаи инвалидности после их укусов.
Заведующий отделением нейроинфекций Городской клинической инфекционной больницы Минска Виктор Щерба рассказал, что в Беларуси чаще встречается западный вариант клещевого энцефалита: после укуса клеща-переносчика инфекции заболевание протекает куда легче.
Но в последнее время в стране стал встречаться восточный тип, более опасный.
"Птицы с востока к нам заносят клещей, которые дают более тяжелую клинику клещевого энцефалита. У нас уже и очаговые формы встречались, и инвалидность после клещевого энцефалита", - цитирует слова инфекциониста
Напомним, что первые пострадавшие от укусов клещей
Клещи "просыпаются" в Беларуси ранней весной. В мае-июне их численность достигает пика, затем снижается и в августе-сентябре начинается второй пик. В Беларуси зарегистрировано 12 видов клещей. Они могут переносить инфекционные заболевания, самые частые – Лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит.
Что делать, если укусил клещ?
Заведующая отделом эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Дашкевич напомнила, как вести себя, если укусил клещ.
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Первые укусы клещей в Беларуси зарегистрированы в марте. Инфекционисты отмечают, что в стране стал чаще встречаться более тяжелый тип клещевого энцефалита.
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