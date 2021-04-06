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Видеофакт: впервые за несколько лет набережную Двины в Витебске затопило

06.04.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Уровень воды в Западной Двине начал подниматься в начале марта, в результате к 5 апреля набережную около Кировского моста частично затопило.

"Половодье связано со сложившимися гидрометеорологическими условиями, точнее с таянием снега в верховье Западной Двины в России и у нас", – отметили в филиале "Витебскоблгидромет".

По словам собеседников, уровень воды в Витебске составил 560 сантиметров. Несмотря на то, что при таком разливе набережную подтопило, нынешний уровень воды на 169 сантиметров ниже средних многолетних значений в половодье.

"Просто мы забыли, что значит нормальный разлив Западной Двины", – подчеркнули "Витебскоблгидромете".

Как сообщили гидрологи, в прошлый раз набережную Двины затапливало в апреле 2018 года, тогда уровень воды поднялся до отметки 594 сантиметра, в то время как опасно высокий – 1024 сантиметра.

Самый высокий уровень воды в истории наблюдений был в 1931 году (1268 сантиметров), тогда Двина настолько вышла из берегов, что по некоторым улицам можно было проплыть на лодке.

 
Теги: Витебск
 
 
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Вода в Западной Двине поднялась на самый высокий уровень за последние несколько лет. Насколько сильно разлилась река, смотрите на видео.
 
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