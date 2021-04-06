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Неожиданный сюрприз: дети Кейт Миддлтон растрогали королеву

06.04.2021 16:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Наследники принца Уильяма и Кейт Миддлтон растрогали Елизавету II: малыши приготовили неожиданный сюрприз для прабабушки.

Герцоги Кембриджские отметили католическую Пасху и даже напугали британцев необычным поздравлением в сети. Вместе с супругами к торжеству готовились и их дети, которые просто обожают этот праздник: например, малыши занимались поиском шоколадных яиц, которые родители заранее припрятали в доме.

Дети Кейт Миддлтон и принца решили удивить Елизавету II и принца Филиппа: Джордж, Шарлотта и Луи подготовили трогательный сюрприз для прабабушки и прадедушки.

Дорогая сердцу посылка была доставлена королевской почтой и растрогала монархов.

"Малыши сами разукрасили пару яиц для прабабушки и прадедушки. Вот такой милый сюрприз в честь Пасхи. Еще дети помогли Кейт испечь шоколадный торт, украшенный крошечными шоколадными яйцами. Десерт стал коронным блюдом на столе Кембриджей", – рассказал источник издания US Weekly.

И пока семья проводит время со своими наследниками, Миддлтон планирует дать жесткий отпор Меган Маркл.

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Герцоги Кембриджские устроили настоящий праздник в кругу семьи: готовить подарок для Ее Величества родителям помогали маленькие Джордж, Шарлотта и Луи.
 
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