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Назначен новый директор Национального исторического музея

06.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Назначен новый директор Национального исторического музея

Директором Национального исторического музея Беларуси стал Александр Храмой, сообщает БЕЛТА.

Александр Храмой в последние два года возглавлял Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа. До этого работал учёным секретарём Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» (2011 – 2013 г.г.), заведующим экспозиционно-выставочным отделом и заместителем директора Национального исторического музея (2013 – 2019 г.г.).

Комментируя назначение директора Национального исторического музея Республики Беларусь, министр культуры отметил, что во главе музея сегодня должен стоять человек с принципиальной точкой зрения, авторитетный руководитель, который ориентируется в повестке дня и видит перспективы ближайшего будущего.

«Эти качества органично сочетаются в Александре Храмом, который шесть лет работал в музее в должности заместителя директора и знает все тонкости музейной и хозяйственной деятельности», – подчеркнул Анатолий Маркевич.

Фото: БЕЛТА 

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Директором Национального исторического музея Беларуси стал Александр Храмой, сообщает БЕЛТА. Александр Храмой в последние два года возглавлял Государственный...
 
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