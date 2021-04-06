Назначен новый директор Национального исторического музея

Источник материала: ОНТ

Директором Национального исторического музея Беларуси стал Александр Храмой, сообщает БЕЛТА.

Александр Храмой в последние два года возглавлял Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа. До этого работал учёным секретарём Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» (2011 – 2013 г.г.), заведующим экспозиционно-выставочным отделом и заместителем директора Национального исторического музея (2013 – 2019 г.г.).

Комментируя назначение директора Национального исторического музея Республики Беларусь, министр культуры отметил, что во главе музея сегодня должен стоять человек с принципиальной точкой зрения, авторитетный руководитель, который ориентируется в повестке дня и видит перспективы ближайшего будущего.

«Эти качества органично сочетаются в Александре Храмом, который шесть лет работал в музее в должности заместителя директора и знает все тонкости музейной и хозяйственной деятельности», – подчеркнул Анатолий Маркевич.

Фото: БЕЛТА

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