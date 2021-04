Евровидение-2021»: все участники, их песни и прогнозы букмекеров на победу

Источник материала: ОНТ

22 мая в Роттердаме состоится финал песенного конкурса «Евровидение-2021». В нем примут участие исполнители из 41-й страны. Мы сделали подборку всех исполнителей, которые будут представлять свои страны на мировой арене.

Напомним, Беларусь в этом году не примет участия в конкурсе . Европейский вещательный союз увидел в словах песни группы «Галасы ЗМеста» «политический подтекст».

А недавно стали известны данные британских букмекерских контор . Как оказалось, на победу в «Евровидении-2021» больше всего шансов у исполнителей из Франции, Швейцарии и Мальты. Болгария и Италия также вошли в первую пятерку.

А вы как считаете, у кого больше шансов на победу?

Албания. Анжела Перистери (Anxhela Peristeri) – песня Karma

Азербайджан. Самира Эфенди (Samira Efendi) – песня Mata Hari





Австралия. Montaigne – песня Technicolour





Австрия. Винсент Буэно (Vincent Bueno) – песня Amen





Бельгия. Hooverphonic – песня The Wrong Place





Болгария. Виктория (VICTORIA) – песня Growing Up Is Getting Old

Великобритания. Джеймс Ньюман (James Newman) – песня Embers

Германия. Jendrik Sigwart – песня I Don't Feel Hate





Италия. Måneskin – Песня Zitti e buoni

Греция. Стефания (Stefania) – песня Last Dance





Грузия. Торнике Кипиани (Tornike Kipiani) – песня You





Дания. Fyr & Flamme – песня Øve Os På Hinanden





Исландия. Daði & Gagnamagnið – песня 10 Years





Ирландия. Лесли Рой (Lesley Roy) – песня Maps





Испания. Блас Канто (Blas Cantó) – песня Voy a quedarme





Израиль. Эден Алене (Eden Alene) – песня Set Me Free





Северная Македония. Василь (Vasil) – песня Here I Stand





Кипр. Элена Цагрину (Elena Tsagrinou) – песня El Diablo





Латвия. Саманта Тина (Samanta Tīna) – песня The Moon is Rising





Литва. The Roop – песня Discoteque





Норвегия. TIX – песня Fallen Angel





Мальта. Дестини Чукуньере (Destiny Chukunyere) – песня Je Me Casse





Молдова. Наталья Гордиенко (Natalia Gordienko) – песня Sugar





Нидерланды. Жангю Макрой (Jeangu Macrooy) – песня Birth Of A New Age





Россия. Манижа (Manizha) – песня Russian Woman





Польша. Рафал Бжозовский (Rafał) – песня The Ride





Португалия. The Black Mamba – песня Love Is On My Side





Румыния. Roxen – песня Amnesia





Швеция. Tusse – песня Voices





Сан-Марино. Senhit – Песня Adrenalina





Сербия. Hurricane – песня Loco Loco





Словения. Ана Соклич (Ana Soklič) – песня Amen





Хорватия. Альбина Грчич (Albina) – песня Tick-Tock





Финляндия. Blind Channel – песня Dark Side





Франция. Барбара Прави (Barbara Pravi) – песня Voilà





Чехия. Бенни Кристо (Benny Cristo) – песня Omaga





Швейцария. Джон Мухарремай (Gjon’s Tears) – песня Tout l'Univers





Эстония. Уку Сувисте (Uku Suviste) – песня Тhe Lucky One





Украина. Go_A – песня «Шум»





Фото: euroinvision.com





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram