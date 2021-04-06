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Евровидение-2021»: все участники, их песни и прогнозы букмекеров на победу
Источник материала: ОНТ
22 мая в Роттердаме состоится финал песенного конкурса «Евровидение-2021». В нем примут участие исполнители из 41-й страны. Мы сделали подборку всех исполнителей, которые будут представлять свои страны на мировой арене.
Напомним, Беларусь в этом году
А недавно стали известны
А вы как считаете, у кого больше шансов на победу?
Албания. Анжела Перистери (Anxhela Peristeri) – песня Karma
Азербайджан. Самира Эфенди (Samira Efendi) – песня Mata Hari
Австралия. Montaigne – песня Technicolour
Австрия. Винсент Буэно (Vincent Bueno) – песня Amen
Бельгия. Hooverphonic – песня The Wrong Place
Болгария. Виктория (VICTORIA) – песня Growing Up Is Getting Old
Великобритания. Джеймс Ньюман (James Newman) – песня Embers
Германия. Jendrik Sigwart – песня I Don't Feel Hate
Италия. Måneskin – Песня Zitti e buoni
Греция. Стефания (Stefania) – песня Last Dance
Грузия. Торнике Кипиани (Tornike Kipiani) – песня You
Дания. Fyr & Flamme – песня Øve Os På Hinanden
Исландия. Daði & Gagnamagnið – песня 10 Years
Ирландия. Лесли Рой (Lesley Roy) – песня Maps
Испания. Блас Канто (Blas Cantó) – песня Voy a quedarme
Израиль. Эден Алене (Eden Alene) – песня Set Me Free
Северная Македония. Василь (Vasil) – песня Here I Stand
Кипр. Элена Цагрину (Elena Tsagrinou) – песня El Diablo
Латвия. Саманта Тина (Samanta Tīna) – песня The Moon is Rising
Литва. The Roop – песня Discoteque
Норвегия. TIX – песня Fallen Angel
Мальта. Дестини Чукуньере (Destiny Chukunyere) – песня Je Me Casse
Молдова. Наталья Гордиенко (Natalia Gordienko) – песня Sugar
Нидерланды. Жангю Макрой (Jeangu Macrooy) – песня Birth Of A New Age
Россия. Манижа (Manizha) – песня Russian Woman
Польша. Рафал Бжозовский (Rafał) – песня The Ride
Португалия. The Black Mamba – песня Love Is On My Side
Румыния. Roxen – песня Amnesia
Швеция. Tusse – песня Voices
Сан-Марино. Senhit – Песня Adrenalina
Сербия. Hurricane – песня Loco Loco
Словения. Ана Соклич (Ana Soklič) – песня Amen
Хорватия. Альбина Грчич (Albina) – песня Tick-Tock
Финляндия. Blind Channel – песня Dark Side
Франция. Барбара Прави (Barbara Pravi) – песня Voilà
Чехия. Бенни Кристо (Benny Cristo) – песня Omaga
Швейцария. Джон Мухарремай (Gjon’s Tears) – песня Tout l'Univers
Эстония. Уку Сувисте (Uku Suviste) – песня Тhe Lucky One
Украина. Go_A – песня «Шум»
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22 мая в Роттердаме состоится финал песенного конкурса «Евровидение-2021». В нем примут участие исполнители из 41-й страны. Мы сделали подборку всех исполнителей,...
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