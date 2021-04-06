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Евровидение-2021»: все участники, их песни и прогнозы букмекеров на победу

06.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Евровидение-2021»: все участники, их песни и прогнозы букмекеров на победу

22 мая в Роттердаме состоится финал песенного конкурса «Евровидение-2021». В нем примут участие исполнители из 41-й страны. Мы сделали подборку всех исполнителей, которые будут представлять свои страны на мировой арене.

Напомним, Беларусь в этом году не примет участия в конкурсе. Европейский вещательный союз увидел в словах песни группы «Галасы ЗМеста» «политический подтекст». 

А недавно стали известны данные британских букмекерских контор. Как оказалось, на победу в «Евровидении-2021» больше всего шансов у исполнителей из Франции, Швейцарии и Мальты. Болгария и Италия также вошли в первую пятерку.

А вы как считаете, у кого больше шансов на победу?

Албания. Анжела Перистери (Anxhela Peristeri) – песня Karma

Азербайджан. Самира Эфенди (Samira Efendi) – песня Mata Hari


Австралия. Montaigne – песня Technicolour


Австрия. Винсент Буэно (Vincent Bueno) – песня Amen


Бельгия. Hooverphonic – песня The Wrong Place


Болгария. Виктория (VICTORIA) – песня Growing Up Is Getting Old

Великобритания. Джеймс Ньюман (James Newman) – песня Embers

Германия. Jendrik Sigwart – песня I Don't Feel Hate


Италия. Måneskin – Песня Zitti e buoni

Греция. Стефания (Stefania) – песня Last Dance


Грузия. Торнике Кипиани (Tornike Kipiani) – песня You


Дания. Fyr & Flamme – песня Øve Os På Hinanden


Исландия. Daði & Gagnamagnið – песня 10 Years


Ирландия. Лесли Рой (Lesley Roy) – песня Maps


Испания. Блас Канто (Blas Cantó) – песня Voy a quedarme


Израиль. Эден Алене (Eden Alene) – песня Set Me Free


Северная Македония. Василь (Vasil) – песня Here I Stand


Кипр. Элена Цагрину (Elena Tsagrinou) – песня El Diablo


Латвия. Саманта Тина (Samanta Tīna) – песня The Moon is Rising


Литва. The Roop – песня Discoteque


Норвегия. TIX – песня Fallen Angel


Мальта. Дестини Чукуньере (Destiny Chukunyere) – песня Je Me Casse


Молдова. Наталья Гордиенко (Natalia Gordienko) – песня Sugar


Нидерланды. Жангю Макрой (Jeangu Macrooy) – песня Birth Of A New Age


Россия. Манижа (Manizha) – песня Russian Woman


Польша. Рафал Бжозовский (Rafał) – песня The Ride


Португалия. The Black Mamba – песня Love Is On My Side


Румыния. Roxen – песня Amnesia


Швеция. Tusse – песня Voices


Сан-Марино. Senhit – Песня Adrenalina


Сербия. Hurricane – песня Loco Loco


Словения. Ана Соклич (Ana Soklič) – песня Amen


Хорватия. Альбина Грчич (Albina) – песня Tick-Tock


Финляндия. Blind Channel – песня Dark Side


Франция. Барбара Прави (Barbara Pravi) – песня Voilà


Чехия. Бенни Кристо (Benny Cristo) – песня Omaga


Швейцария. Джон Мухарремай (Gjon’s Tears) – песня Tout l'Univers


Эстония. Уку Сувисте (Uku Suviste) – песня Тhe Lucky One


Украина. Go_A – песня «Шум»


Фото: euroinvision.com

 


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22 мая в Роттердаме состоится финал песенного конкурса «Евровидение-2021». В нем примут участие исполнители из 41-й страны. Мы сделали подборку всех исполнителей,...
 
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