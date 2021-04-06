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10 фактов о кошках, которые вы точно не знали. А пятый вас просто удивит!

06.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

10 фактов о кошках, которые вы точно не знали. А пятый вас просто удивит!

Знакомство людей с кошками произошло почти 9500 лет назад. Но все ли вы знаете об этих милых пушистиках? Мы расскажем 10 интересных фактов, о которых вы могли и не догадываться.

 

1. Пушистые друзья почти не различают вкус еды, а также у них нет вкусовых рецепторов для распознавания сладкого.


Фото: kot-pes.com

2. В Китае нашли останки двух кошек, которым почти 5300 лет. Когда проводились исследования, ученые выяснили, что у одной из них рацион питания был более обширный, чем у другой. Скорее всего, кошку кормили люди. Соответственно, домашними питомцами они стали намного раньше, чем считалось до этого.


Фото: zagge.ru

3. Учеными доказано, что все домашние кошки произошли от дикой Felis Silvestris Lybica. И есть теория, по которой Felis Silvestris Lybica еще 9000 лет назад была помощником людей в борьбе с вредителями.


Фото: news.cgtn.com

4. Несколько столетий моряки брали с собой кошек для ловли крыс и как талисман, приносящий удачу.


Фото: zen.yandex.ru

5. В некоторых городах Новой Англии и Новой Шотландии у 10% кошек есть дополнительные пальцы. Ученые пришли к выводу, что данная мутация появилась у котов, которых брали в плавание, еще в середине 18 века.


Фото: vplate.ru

6. 8 августа – Всемирный день кошек.


Фото: mirkosmosa.ru

7. Кошкам можно пить морскую воду. Их организм способен обработать 3,8% соли на кг. В то время как процентное содержание соли в морской воде – 3,5%. При этом у самой кошки не возникает желание пить соленую воду, она выберет обычную.


Фото: blog.ferplast.com

8. Кошки успокаивают своих хозяев, когда им плохо. Если у вас когда-нибудь был пушистый дружок, вы, скорее всего, замечали такую особенность. Кошки отлично чувствуют настроение человека и готовы прийти на помощь, когда это нужно.


Фото: style.rbc.ru

9. Кошки – отличные лекари. Их мурлыканье образует вибрации, которые активизируют работу тканей мышц и кровообращение, что благоприятно воздействует на весь организм.


Фото: kitten-kiev.com.ua

10. Самой старой кошке 38 лет. Ее имя Крим Пафф. Она жила с 1967 года по 2005, ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса.


Фото: kotopediya.su


По материалам сайтов popmech.ru, cheltv.ru, adme.ru

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Теги: знакомства
 
 
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Знакомство людей с кошками произошло почти 9500 лет назад. Но все ли вы знаете об этих милых пушистиках? Мы расскажем 10 интересных фактов, о которых вы могли и не...
 
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