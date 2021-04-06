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Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь на сумму более 1 млн рублей
Источник материала: ОНТ
Совет Министров Беларуси определил Перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике на общую сумму более 1,08 млн белорусских рублей,
В Сирию будут доставлены лекарственные средства, сахар, трансформаторы, шасси, автобетоносмеситель, самосвал, грузовые автомобили и седельный тягач МАЗ.
Организацией доставки белорусской гуманитарной помощи займутся Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство промышленности и Министерство транспорта и коммуникаций.
Фото: Pixabay
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Совет Министров Беларуси определил Перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике на общую сумму более 1,08 млн...
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