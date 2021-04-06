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Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь на сумму более 1 млн рублей

06.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь окажет Сирии гуманитарную помощь на сумму более 1 млн рублей

Совет Министров Беларуси определил Перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике на общую сумму более 1,08 млн белорусских рублей, передаёт БЕЛТА. 

В Сирию будут доставлены лекарственные средства, сахар, трансформаторы, шасси, автобетоносмеситель, самосвал, грузовые автомобили и седельный тягач МАЗ.

Организацией доставки белорусской гуманитарной помощи займутся Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство промышленности и Министерство транспорта и коммуникаций. 

Фото: Pixabay

 

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Совет Министров Беларуси определил Перечень материальных ценностей для оказания гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике на общую сумму более 1,08 млн...
 
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