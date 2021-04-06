Сборная Беларуси по футболу получит нового и.о. главного тренера

Источник материала: ОНТ

Георгий Кондратьев назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Беларуси по футболу.

Известно, что Кондратьев будет руководить командой в товарищеских матчах против сборных Азербайджана и Сьерра Леоне (обе встречи пройдут в июне). Георгий Кондратьев уже возглавлял сборную Беларуси – с 2012 по 2014 год. Также под руководством этого тренера молодёжная сборная выиграла бронзовые медали чемпионата Европы 2011 года и пробилась на Олимпийские игры.

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