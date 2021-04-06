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Какой массаж выбрать? Тайский, гавайский, стоун-терапия – и их влияние на красоту и здоровье

06.04.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какой массаж выбрать? Тайский, гавайский, стоун-терапия – и их влияние на красоту и здоровье

Весна – пора укреплять иммунную систему! А еще лучше заняться собой комплексно, чтобы и душе, и телу было хорошо! Есть одно средство, которое, как показывает практика, всем по нраву – это массаж. Разбираемся в его видах.


1. Наиболее популярен общий, или классический, вид массажа. Он охватывает весь организм, исключая голову. Используется для снятия боли и стресса, а также повышения тонуса. Такой тип массажа не имеет противопоказаний. А его мощность и «глубину» вы можете регулировать сами.

2. Всё чаще мы можем слышать о пользе стоун-терапии. Массаж горячими камнями снимает зажимы и уменьшает застойные явления и образования. Разогретые камни вулканических пород, которые содержат в себе огромное количество полезных элементов, чаще всего располагают вдоль позвоночника. И они своим теплом увеличивают приток крови и оказывают целебные свойства. 

3. Тайский массаж – восстанавливает не только физическое, но и психологическое состояние человека. В нем наибольшее внимание уделяется ногам и тазобедренной зоне. Считается, что в процессе мягкого давления на определенные точки, компрессии и растяжения тайский массаж уравновешивает энергию тела и является чудотворным. 

4. Для коррекции фигуры, улучшения эластичности кожи и похудения чаще всего рекомендуют антицеллюлитный массаж. Он улучшает лимфообращение и способствует сжиганию жира путем его выведения из тканей. Процедура более болезненная, однако неприятные ощущения проходят уже через несколько часов. Такой вид массажа проводится курсом в 8-15 процедур. 

5. О технике гавайского массажа «ломи-ломи» вы слышали меньше. В переводе это означает «любящие руки», внешне напоминает танец, а оказывает действие на тело и душу. Кстати, существует мнение, что этот массаж рекомендован тем, кому не хватает внимания, любви и тактильных ощущений.  В процессе мастер использует ладони, предплечья, пальцы и локти.

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Весна – пора укреплять иммунную систему! А еще лучше заняться собой комплексно, чтобы и душе, и телу было хорошо! Есть одно средство, которое, как показывает...
 
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